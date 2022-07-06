Подробности аварии с подростком- велосипедистом в Якутске

Освидетельствование установило у водителя водовозки состояние алкогольного опьянения

5 июля в г.Якутске под колесами автомашины «НЕФАЗ 66064-62» погиб 13-летний мальчик, пересекавший проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП и у автомобилиста, и у велосипедиста горел разрешающий сигнал светофора.

В ходе разбирательства по факту ДТП установлено, что водитель водовозки получил водительское удостоверение в 1997 году. Освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения: результат показал 0,76 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как пояснил водитель, алкоголь он употребил накануне вечером.

Автомобиль принадлежит одному из городских предприятий, в путевом листе имелись отметки медицинского работника и механика о прохождении предрейсового осмотра водителя и техники (осмотр, судя по документу, был проведен около 8 часов утра). Диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, отсутствовала. Колеса имели различные рисунки протекторов шин на одной оси, что является одним из условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

За отсутствие диагностической карты юридическое лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей. По факту выпуска на линию нетрезвого водителя и транспортного средства, имеющего технические неисправности, проводится проверка, по результатам которой должностные и юридические лица будут привлечены к ответственности.

Местом ДТП является регулируемый перекрёсток улиц Можайского и Пилотов, имеется износ горизонтальной дорожной разметки, за что ранее ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» было вынесено предостережение в отношении МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» о недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности инициировано проведение проверки предприятия, где работает водитель большегруза.

Материалы переданы в следственные органы.