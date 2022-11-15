Подорожавший проект моста через Лену переделают

Договор на проведение государственной экспертизы проекта строительства моста через Лену в Якутии расторгнут, рассказал РБК источник, знакомый с проектом. Это подтвердили в пресс-службах Главгосэкспертизы и правительстве Якутии. Подорожавший проект моста через Лену в Якутии переделает Восьмая концессионная компания.

Напомним,в 2020 году стоимость проекта оценивалась в 83,4 млрд рублей, но весной 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ее снизить. Прошлым летом глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым говорил, что для строительства необходимо 68,5 млрд рублей. Добавим, вопрос строительства моста через Лену в Якутии поднимается с 1985 года и до сих пор он не решен.

Восьмая концессионная компания, которая принадлежит подрядной группе ВИС, Сбербанку и «Ростеху», подала проект на экспертизу летом 2022 года, по нему предполагалось, что строительство моста обойдется в 176 млрд рублей. Это вдвое больше, чем было заявлено в 2020 году. Но после замечаний Главгосэкспертизы планируется снизить стоимость строительства, следует из ответов правительства республики.

«Договор на экспертизу проектной документации был расторгнут по инициативе заявителя 3 октября, пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы. Заявителем выступает как раз Восьмая концессионная компания. После оптимизации стоимости концессионер планирует снова подать проект на экспертизу до конца 2022 года, утверждает министр транспорта и дорожного строительства Якутии Владимир Сивцев. Но он не пояснил, на сколько может быть уменьшена стоимость», — говорится в сообщении РБК.

Отметим, Ленский мост является одной из крупных инвестиционных инициатив в сфере транспортной инфраструктуры России. Это один из важных транспортных проектов, включённый в Национальную программу развития Дальнего Востока. Соглашение о реализации концессии подписано Правительством Республики Саха (Якутия) с консорциумом государственной корпорации «Ростех» и Группы «ВИС» в феврале 2020 года, сообщает ЯкутияМедиа.

