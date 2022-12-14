Юные якутские шахматисты на XVII Олимпиаде на призы первого президента Якутии
Программа конгресса охватила гроссмейстерскую сессию, XVII Шахматную олимпиаду на призы М.Е. Николаева, различные мастер-классы, онлайн-турниры, сеансы одновременной игры, решения шахматных задач и другие активности. Гроссмейстер международного уровня Антон Шомоев, завершая работу школы, подчеркнул большой потенциал ребят в будущем.
По итогам Solving show оглашены победители игры. Ими стали:
1-е место Андреев Алексей, Городская классическая гимназия, г. Якутск
2-е место Постников Альберт, Саха политехнический лицей. г. Якутск
3-е место Жирков Владислав,ученик школы №17 г. Якутска
Ценными призами и сертификатами победителей наградил чемпион мира по решению шахматных композиций, международный гроссмейстер Данила Павлов, сообщает тгк @chessykt
По итогам сегодняшнего сеанса одновременной игры по шахматам с международным гроссмейстером, чемпионом России по быстрым шахматам Антоном Шомоевым успешными участниками названы:
Васильева София, Городская классическая гимназия, г. Якутск
Макеева Сайаана, Мюрюнская средняя школы №1 Усть-Алданского улуса
По итогам XVII олимпиады на призы первого президента РС(Я)
третье место заняла команда учащихся Октемского НОЦ,
второе место за командой СОШ N2 г. Якутска,
первое место — команда Городской классической гимназии г. Якутска.
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