14.12.2022
18:32
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Спорт

Юные якутские шахматисты на XVII Олимпиаде на призы первого президента Якутии

Программа конгресса охватила гроссмейстерскую сессию, XVII Шахматную олимпиаду на призы М.Е. Николаева, различные мастер-классы, онлайн-турниры, сеансы одновременной игры, решения шахматных задач и другие активности. Гроссмейстер международного уровня Антон Шомоев, завершая работу школы, подчеркнул большой потенциал ребят в будущем.

По итогам Solving show оглашены победители игры. Ими стали:

1-е место Андреев Алексей, Городская классическая гимназия, г. Якутск

2-е место Постников Альберт, Саха политехнический лицей. г. Якутск

3-е место Жирков Владислав,ученик школы №17  г. Якутска
Ценными призами и сертификатами победителей наградил чемпион мира по решению шахматных композиций, международный гроссмейстер Данила Павлов, сообщает тгк @chessykt

По итогам сегодняшнего сеанса одновременной игры по шахматам с международным гроссмейстером, чемпионом России по быстрым шахматам Антоном Шомоевым успешными участниками названы:

Васильева София, Городская классическая гимназия, г. Якутск

Макеева Сайаана, Мюрюнская средняя школы №1 Усть-Алданского улуса

По итогам XVII олимпиады на призы первого президента РС(Я)

третье место заняла команда учащихся Октемского НОЦ,

второе место за командой СОШ N2 г. Якутска,

первое место — команда Городской классической гимназии г. Якутска.

Фото: тгк @chessykt
Источник: тгк @chessykt

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