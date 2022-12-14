Юные якутские шахматисты на XVII Олимпиаде на призы первого президента Якутии

Программа конгресса охватила гроссмейстерскую сессию, XVII Шахматную олимпиаду на призы М.Е. Николаева, различные мастер-классы, онлайн-турниры, сеансы одновременной игры, решения шахматных задач и другие активности. Гроссмейстер международного уровня Антон Шомоев, завершая работу школы, подчеркнул большой потенциал ребят в будущем. По итогам Solving show оглашены победители игры. Ими стали: 1-е место Андреев Алексей, Городская классическая гимназия, г. Якутск 2-е место Постников Альберт, Саха политехнический лицей. г. Якутск 3-е место Жирков Владислав,ученик школы №17 г. Якутска

Ценными призами и сертификатами победителей наградил чемпион мира по решению шахматных композиций, международный гроссмейстер Данила Павлов, сообщает тгк @chessykt По итогам сегодняшнего сеанса одновременной игры по шахматам с международным гроссмейстером, чемпионом России по быстрым шахматам Антоном Шомоевым успешными участниками названы: Васильева София, Городская классическая гимназия, г. Якутск Макеева Сайаана, Мюрюнская средняя школы №1 Усть-Алданского улуса По итогам XVII олимпиады на призы первого президента РС(Я) третье место заняла команда учащихся Октемского НОЦ, второе место за командой СОШ N2 г. Якутска, первое место — команда Городской классической гимназии г. Якутска.

Фото: тгк @chessykt Источник: тгк @chessykt

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