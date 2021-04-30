Певица Алиса Супронова: Дорогой якутский народ – улахан махтал!

Известная певица Алиса СУПРОНОВА, поющая на языках разных народов, поблагодарила якутский народ.

Напомним, что 29 марта с подачи журналистов и фейсбук-сообщества Якутии стартовала акция «Халадай для Алисы». Закоперщики акции нашли на просторах интернета песни Алисы Супроновой, в том числе и на якутском языке. И предложили, раз уж якутяне всем миром собирали серебро на статуэтку для Леонардо ди Каприо, украшения для Марии Бузовой, почему бы не выразить признательность талантливой певице с добрым сердцем, которая пропагандирует искусство разных народов. Организаторы предложили собрать средства, чтоб справить Алисе якутский национальный костюм с украшениями. Первыми деньги перечислили Елена ТИХОНОВА, главный редактор ИГ «В Якутии.ру» и Елена ИЛЬИНА, она же Борщегиня якутского фейсбука.

Алиса откликнулась в соцсети в тот же день.

— Друзья, ЯВ ШОКЕ!! От всей души благодарю дорогой якутский народ за эту отзывчивость и доброжелательность!! У маня не хватает слов. Конечно, моя мечта иметь в моем гардеробе не только современные платья, но и настоящие национальные костюмы!

И взволнованная певица исполнила якутскую песню «Кыыс Амма», чем окончательно покорила сердца якутян. Алиса Супронова поет на многих языках, якутяне же первыми самоорганизовались, чтоб преподнести ей национальный костюм.