Первый прямой рейс Якутск-Улан-Удэ

Аэропорт Байкал в Улан-Удэ принял первый прямой авиарейс из столицы республики. «Состоялся первый прямой рейс из Якутска в Улан-Удэ, организованный единой дальневосточной авиакомпанией. Первый полет состоялся с загрузкой 90%. Рейсы будут выполняться до 25 марта, один раз в неделю – по четвергам», – сообщили в правительстве Бурятии. Стоимость билета по субсидированному тарифу, которым могут воспользоваться все жители Дальнего Востока, составляет 9 955 рублей в одну сторону. Время в полете – 2,5 часа.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания «Аврора» в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами.