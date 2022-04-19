19.04.2022
14:41
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Общество

Педагоги Таатты — за справедливый суд по делу Сивцева

Таатта улууһун Уус Амма нэһилиэгин  учууталлара биир идэлээхтэрин өйөөн, акцияҕа кыттыһаллар 🙌

Учителя наслега Уус Амма Таттинского улуса присоединились к акции в поддержку своего коллеги Николая Сивцева.

Таатта улууһун И. Н. Гуляев аатынан Туора оскуолатын коллектива биир идэлээхтэрин өйөөн, акцияҕа кыттыһаллар. КЫРДЬЫК КЫАЙДЫН!

Коллектив школы Туора Күөл Таттинского улуса в поддержку коллеги Николая Сивцева присоединились к акции. ПРАВДА ПОБЕДИТ!

Односельчане вступились за педагога из Екюндю, обвиняемого в педофилии
Источник: https://t.me/kyrdyk_pravda
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