19.04.2022
14:41
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Общество
Педагоги Таатты — за справедливый суд по делу Сивцева
Таатта улууһун Уус Амма нэһилиэгин учууталлара биир идэлээхтэрин өйөөн, акцияҕа кыттыһаллар 🙌
Учителя наслега Уус Амма Таттинского улуса присоединились к акции в поддержку своего коллеги Николая Сивцева.
Таатта улууһун И. Н. Гуляев аатынан Туора оскуолатын коллектива биир идэлээхтэрин өйөөн, акцияҕа кыттыһаллар. КЫРДЬЫК КЫАЙДЫН!
Коллектив школы Туора Күөл Таттинского улуса в поддержку коллеги Николая Сивцева присоединились к акции. ПРАВДА ПОБЕДИТ!
Источник: https://t.me/kyrdyk_pravda
#Николай Сивцев#Педагоги Таатты - за справедливый суд по делу Сивцева#республика саха (якутия)#Якутия
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