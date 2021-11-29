Открытие станции водоочистки обеспечит новое качество производства на Средневилюйском ГКМ

Станция очистки воды запущена в эксплуатацию на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения. Блок водоподготовки полностью обеспечит нужды промышленных и социальных объектов ПАО «ЯТЭК» в технической и питьевой воде.

Ранее воду приходилось завозить из озера, расположенного в 6 километрах от посёлка Кысыл-Сыр, где находятся производственные мощности компании. Теперь, благодаря новой станции, очищенная вода поступает из подземных источников. В этом задействованы четыре скважины, которые до сих пор питали пожарные резервуары. Вода идет с глубины 70 метров. Новый блок водоподготовки производит до 84 м3 технической и до 36 м3 питьевой воды.

Стоимость модульной станции очистки воды составила 4 млн рублей. Станция была смонтирована собственными силами команды ЯТЭК. В сборке принимали участие коллективы разных служб компании: технологи, энергетики, специалисты КИПиА. Пусконаладочные работы были завершены 26 октября. Исследования, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией в Вилюйске, показали, что питьевая вода станции водоочистки отвечает всем нормам СанПин.

По словам главного технолога ПАО «ЯТЭК» Алексея Соколова, блок водоподготовки соответствует экологической философии компании.

«В остаточной воде после фильтрации остаются примеси, которые мы убираем в процессе водоподготовки. После фильтрации осадок выпаривается на горизонтальной факельной установке. Нет никаких отходов, захоронений, никакого вреда окружающей среде. Благодаря новой станции мы больше не зависим от поставок воды издалека, а вода из крана станет значительно чище», – подчеркнул Алексей Соколов.