От светодиодной лампы чуть не загорелся дом якутян!

Светодиодная лампа расплавилась и едва не устроила пожар в доме якутян. Куски сгоревшего плафона и расплавленного пластика упали на одеяло и прожгли насквозь. «Смотрите что происходит с современными лампами. Это средь бела дня, чуть не произошла трагедия. А если бы наша бабушка была дома одна?» — резонным вопросом задается автор видео, сообщает тгк t.me/djiikey