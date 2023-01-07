07.01.2023
18:05
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Происшествия

От светодиодной лампы чуть не загорелся дом якутян!

Светодиодная лампа расплавилась и едва не устроила пожар в доме якутян. Куски сгоревшего плафона и расплавленного пластика упали на одеяло и прожгли насквозь. «Смотрите что происходит с современными лампами. Это средь бела дня, чуть не произошла трагедия. А если бы наша бабушка была дома одна?» — резонным вопросом задается автор видео, сообщает тгк t.me/djiikey

Фото: Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй

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