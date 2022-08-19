Орудие убийства-кухонный нож

В городе Якутске мужчина осужден к 8 годам лишения свободы за убийство своего товарища.

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40 — летнего жителя г. Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что 07 января 2022 года в вечернее время, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры связанной с высказыванием его близкого товарища о членах его семьи, нанес ему кухонным ножом многочисленные удары в область грудной клетки и шеи.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительный период времени.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.