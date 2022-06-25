Определены победители конных скачек на призы мэра Якутска на Ысыахе Туймаады

Победителей конных скачек на призы главы города Якутска определили в местности Ус Хатын во время проведения Ысыаха Туймаады. По итогам соревнований выявлены пять лучших скакунов, сообщает ЯСИА.

Перед началом скачек участники и гости соревнований почтили память Иннокентия СВИНОБОЕВА — ТЫЫННААХАПА, одного из основателей конного спорта в Якутии, имя которого носит ипподром «Дьөһөгөй». «С тех пор как в последний раз здесь проводились конные скачки прошло уже три года, за это время ипподром получил имя Свинобоева — Тыыннаахапа. Давайте почтим память о великом человеке», — отметил глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Всего в конных скачках приняли участие более 30 скакунов из 10 улусов республики. Соревнования прошли на дистанциях 1600, 2400, 3200, 4800 метров за пять призов: «Ус Хатын», «Река Лена», «Долина Туймаада», «Имени В. Ф. Кабохина» и «Кубок главы ГО «Якутск». Общий призовой фонд составил более 2,3 млн рублей.

Приз «Ус Хатын» — победитель БУМЕРАНГ из Верхневилюйского улуса, дистанция 2400 м.

Приз «Река Лена» — победитель БУЦЕФАЛ из Мегино-Кангаласского района, дистанция 2400 м.

Приз «Кубок главы ГО «Якутск» — КЫЛБАР из Мегино-Кангаласского улуса, дистанция 4800 м.

Приз «Долина Туймаада» — победитель БЭЛЭМ из Хангаласского района, дистанция 3200 м.

Приз «Имени В.Ф. Кабохина» — победитель НУМИЗМАТИК из Верхневилюйского улуса, дистанция 3200 м, сообщает ЯСИА.