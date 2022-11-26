Около 70 человек написали диктант Олонхо в Национальной библиотеке Якутии

Сегодня, 26 ноября, в Национальной библиотеке Якутии состоялась республиканская акция «Диктант Олонхо», в стенах библиотеки диктант написали около 70 человек.

Организаторами диктанта выступают Научно-исследовательский институт олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Национальная библиотека Якутии, Ассоциация Олонхо и АУ РС (Я) «Театр Олонхо».

В Якутии акция «Диктант Олонхо» проводится второй раз. В этому году в акции приняли участие 30 районов республики, 273 библиотек, также диктант сегодня напишут якутяне, которые живут в Калининграде.

В Национальной библиотеке участники диктанта заслушали отрывок из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» Платона Ойунского. Текст на якутском языка читала научный сотрудник Института Олонхо Марианна Сатанар, на русском — преподаватель филологического факультета СВФУ Татьяна Бердникова.

«Впервые диктант проходит на двух языках — якутском и русском. Диктант Олонхо пишут по всей республике, начиная с 21 по 26 ноября. По результатам диктанта будут выявлены лучшие, которым будут вручены чорооны победителя и благодарственные письма», — сказал старший научный сотрудник, заведующий сектором «Лингвофольклористики» научно-исследовательского института Олонхо СВФУ Юрий Борисов.

Впервые акция «Диктант Олонхо» состоялась в 2019 году, в ней приняли приняли участие более 9 тысяч человек из Якутска и 28 районов республики.