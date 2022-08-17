Охота на дичь в Якутии начнется 20 августа — Минприроды

Массовая охота в Якутии начнется с 20 августа. Это охота на уток и гусей, боровую дичь – глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатка; болотно-луговую и водоплавающую дичь, сообщает тгк Земля бизонов.

С 1 августа началась охота на волка, бурого медведя, снежного барана и в ряде северных районов – на дикого северного оленя.

На водоплавающую дичь разрешена охота из гладкоствольного ружья. Из нарезного оружия разрешается охота только с патронами 5,6 мм кольцевого воспламенения (бокового огня).

В охоте нельзя использовать электронные устройства, имитирующие звуки животных. Также световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения. Запрещено использование летательных аппаратов. Нельзя охотиться с транспорта – моторных лодок, автомобилей.

Охота без охотничьего билета влечет за собой штраф в размере от 500 до 4 000 рублей и конфискацию орудия охоты. Подробнее читайте на сайте Минприроды Якутии: https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3325061