Оговор и клевета! Родители вступились за педагога из Екюндю, обвиняемого в педофилии

После длительного перерыва возобновился суд над педагогом из Екюндю Вилюйского улуса Николаем СИВЦЕВЫМ, обвиняемым в педофилии. Этот судебный процесс получил небывалый общественный резонанс. Педагоги по всей республике проводили флеш-мобы, выражая поддержку своему коллеге. Родители воспитанников интерната Екюндюнской школы направили письмо главе республики Айсену НИКОЛАЕВУ еще в мае, но на которое до сих пор не получили ответ. Подписанты коллективного письма сомневаются, что оно дошло до главы республики и просят опубликовать его на SakhaLife.

15 июля подсудимому предоставят последнее слово. Затем судья Верхневилюйского районного суда КИРИЛЛИН В.А. огласит свое решение.

Накануне обвинитель требовал назначить 20 лет содержания под стражей.

SakhaLife следит за развитием событий.

Главе Республики Саха (Якутия) Николаеву А.С.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

родителей воспитанников интерната Екюндюнской основной общеобразовательной школы Вилюйского района

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Мы, родители воспитанников интерната Екюндюнской основной общеобразовательной школы Вилюйского района, обращаемся к Вам, как гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина в нашей республике. В эти дни в Верхневилюйском районном суде идет судебный процесс над учителем-воспитателем наших детей СИВЦЕВЫМ Николаем Григорьевичем, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ст. 134, ст. 156, ч.2. ст. 133 УК РФ.

Мы, родители воспитанников интерната, знаем и полностью убеждены в невиновности педагога и считаем обвинение оговором и клеветой. Наши дети обучались в вышеназванной школе с 2018 года, многие из них проживают в пришкольном интернате и в данное время. Николай Григорьевич всегда был заботливым воспитателем, старшим другом своих подопечных: поддерживал в трудные минуты, давал советы, обучал трудовым навыкам, занимался их физической подготовкой. Если бы, как показывают эти два «потерпевших» подростка, воспитатель действительно жестоко обращался с детьми, заставлял их драться на кулаках, матерился и т.д., то это стало бы известно давно. Нашелся хотя бы один ребенок, который рассказал нам или поделился с другом, и мы не стали бы так упорно и стоически отстаивать честное имя учителя. Да и сами «жертвы» могли бы запросто признаться своим родителям без совершения ими череды уголовно наказуемых правонарушений – попытки поджога здания школы, побега, угонов и серьезного повреждения чужого транспортного средства.

Мы считаем, что следствие было проведено необъективно и дело возбуждено незаконно и необоснованно. Предвзятое одностороннее обвинение проводилось как раз со стороны следствия, доказательством тому являются многочисленные грубые нарушения действующего законодательства: подтасовка фактов, фальсификация доказательств. Жалобы родителей прокурору района по поводу ночного допроса несовершеннолетних без присутствия законных представителей, угрозы матери одного из «пострадавших» нашим детям были оставлены без ответа. Несправедливо и то, что за свою позицию в защиту учителя мы подвергаемся давлению и преследованию со стороны прокуратуры и представителей следкома Вилюйского района. Считаем неправильным и то, что суд, пригласив наших детей в качестве свидетелей «обвинения», с ходатайства прокуратуры отказал выступить на судебном заседании.

Мы считаем, что судебно-правовая практика, существующая сегодня в России, должна быть переломлена кардинально, она должна действовать по закону и за правду. За прошедшие месяцы мы полностью убедились, что в нашей стране простой человек не имеет возможности защищаться перед системой «правосудия». Как известно, если дело возбуждено, то закрывать его уже никому не выгодно — все будут бороться за обвинительный приговор, даже если есть основания для прекращения. Также сегодня ни для кого не является секретом, что заинтересованность в постановлении приговора зависит, в том числе и от личных амбиций следователей, их стремления к карьерному росту. Судебный процесс над учителем станет индикатором, оценкой деятельности современной судебной системы России. Мы, родители, заявляем, что будем бороться за честное имя педагога до победного конца.

Родители воспитанников интерната:

НИКОЛАЕВА З.А.

НИКОЛАЕВ М.А

ВАСИЛЬЕВА В.А.

АЛЕКСЕЕВА А.Е.

БАРБАХТЫРОВА М.Г.

АЛЕКСЕЕВА Л.В.

СОКОЛЬНИКОВА М.Д.

МОСОВА М.Г.

МОСОВ К.Я.

НИКИФОРОВА Т.М.

КОРЯКИНА М.С.

ИВАНОВА Н.В.

ЕГОРОВА Н.В.

ХАРЛАМПЬЕВА З.С.

НИКОЛАЕВА В.В.

ТОМСКАЯ Л.Ю.

МАКАРОВА А.С.

ТОМСКАЯ Е.И.

ВАСИЛЬЕВА С.В.

ВАСИЛЬЕВ Л.Е.