Обидное поражение Нюргуна Сергина на турнире «Иван Ярыгин»

В третий соревновательный день XXXIII Международного турнира серии Гран-при памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина в Красноярске в основной программе выступил наш тяжеловес, мастер спорта РФ, капитан сборной команды Республики Саха Нюргун Сергин. Другой якутянин — Нюргун Скрябин (Беларусь), боролся в утешительной группе за выход в малый финал, сообщает SAKHAPRESS.

В его весовой категории до 92 кг собрались 13 спортсменов. В квалификации Нюргун одержал досрочную победу над призером чемпионата Молдовы Георгием Цурканом (11:0), а затем на последних секундах проиграл со счетом 2:5 чемпиону России-U23, призеру чемпионатов Европы и мира среди спортсменов до 23 лет Азамату Закуеву (Кабардино-Балкарская республика-Крым). Наверняка, кабардинец выйдет в финальную часть состязаний, тогда у трехкратного чемпиона Якутии завтра будет возможность побороться в утешительной группе за выход в малый финал.

В утешительной группе серебряный призер чемпионата Европы-2020 Нюргун Скрябин (Беларусь), который вчера (28 января) уступил победителю юниорских первенств России и мира москвичу Шамилю Мамедову, не смог справиться с бронзовым призером чемпионата мира-2021 монголом Очир-Тумуру Тулга, проиграв на туше.Эрхаан КОНСТАНТИНОВ.