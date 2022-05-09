Нюрба отметила 77-ую годовщину Великой Победы

Несмотря на пасмурную погоду, праздник 9 Мая в Нюрбе прошел на высоком уровне. По традиции парадные коробки и Бессмертный полк прошли по ул.Степана Васильева, главной улице города. В этом году праздничный парад пополнился сводными коробками работников учреждений, организаций и предприятий Нюрбы, что стало еще одним ярким событием дня. 26 парадных коробок прошли торжественным маршем по площади Победы, отдав дань уважения Воинам-победителям и ветеранам тыла, присутствующим на мероприятии. Также, парадным строем прошла и кинологическая коробка с собаками, что тоже стало еще одним новшеством Праздника Победы.

С огромным волнением и трепетом жители Нюрбы восприняли театрализованное представление Дворца культуры «Кыталык» о жизни в тылу «Тыылга тыын былдьаьыгар» под режиссурой заслуженного работника культуры РС (Я) Зинаиды Петровой и отличника культуры РС(Я) Альбины Тумусовой. Постановка, пронизанная болью и страданием простых сельчан, самоотверженно трудившихся в тылу и выживавших под гнетом председателя-самодура, надолго запомнится нюрбинцам. Апогеем постановки стало поименное перечисление имен председателей, в чьих колхозах во время войны не умер ни один человек, и женщин-тружениц, надоивших рекордное количество молока, не давших погибнуть ни одному теленку. Постановка, которую смотрели со слезами на глазах, стала данью почтения нюрбинцев трудовому героизму земляков в тылу во время Великой Отечественной войны.

В этом году в программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, вошел районный конкурс запевал осуокая, где приняли участие более 30 человек, в том числе и дети. И достойным завершением «Осуокая Победы» стал молодежный осуокай, посвященный 100-летию ЯАССР, «100 ыччат-100 сылы корсо».

Как отмечают организаторы праздничного парада – работники администрации города Нюрба и Дворца культуры «Кыталык», в этом году праздничные мероприятия прошли под эгидой Года Патриота Нюрбы, посвященного 25-летию города. И массовое участие горожан на празднике – это и есть проявление патриотизма каждого нюрбинца, и проявляется он в неравнодушном отношении ко всему, что происходит в городе. А День Победы — это символ несгибаемой стойкости и несокрушимости духа, это история и память народа, которую необходимо сохранить. Патриотизм невозможен без памяти.