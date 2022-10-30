Новые мини-парки появились в селах Андреевское, Дирин и Вилюйске
В Якутии в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в
эти дни завершено благоустройство еще трех общественных территорий в селах
Андреевское Верхневилюйского, Дирин Чурапчинского улусов и в городе
Вилюйске.
«Уверен, что парки в селах Андреевское, Дирин и Вилюйске станут излюбленным
местом отдыха населения. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Министерству
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за программу
«1000 дворов на Дальнем Востоке», которая была поддержана Президентом нашей
страны!» – сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Новые мини-парки включают в себя детские спортивные и игровые комплексы, в
том числе поля для мини-футбола. Строительство общественных территорий для
отдыха проводилось по согласованным с жителями населенных пунктов проектам с
учетом якутского фольклора и колорита.
Например, в начале разработки дизайн-проекта парка «Кунку» в селе
Андреевское были проведены онлайн-опрос жителей, а также онлайн-встреча с
администрацией и жителями села.
«Из опроса я узнала, что «Кунку» – историческая личность. Он был одним из
основателей Едюгейского наслега. Парк было решено назвать в его честь. На
проектируемом участке ранее разводили лошадей, поэтому идентифицирующей
темой парка стала священная якутская лошадь «Дьесегей». Решительный настрой
жителей и администрации определил нашу цель – парк должен стать «жемчужиной»
села. Чтобы добиться такого результата я добавила местной идентичности в
парке», — рассказала автор проекта мини-парка «Кунку», архитектор АБ «База
14» Катя Петрова.
Яркое выражение якутского колорита можно увидеть в детской площадке,
стилизованных скамейках, брендированных урнах, тематическом павильоне, а
также в перфорациях и различных малых архитектурных обьектах парка.
Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в
сентябре прошлого года полпред ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все
дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из
федерального бюджета. В 2022 году объем федеральных средств, предусмотренных
на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.
В республике федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» охватила
27 муниципальных образований, где планируется обустроить 124 объекта.
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