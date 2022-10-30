Новые мини-парки появились в селах Андреевское, Дирин и Вилюйске

В Якутии в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в

эти дни завершено благоустройство еще трех общественных территорий в селах

Андреевское Верхневилюйского, Дирин Чурапчинского улусов и в городе

Вилюйске.

«Уверен, что парки в селах Андреевское, Дирин и Вилюйске станут излюбленным

местом отдыха населения. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Министерству

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за программу

«1000 дворов на Дальнем Востоке», которая была поддержана Президентом нашей

страны!» – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Новые мини-парки включают в себя детские спортивные и игровые комплексы, в

том числе поля для мини-футбола. Строительство общественных территорий для

отдыха проводилось по согласованным с жителями населенных пунктов проектам с

учетом якутского фольклора и колорита.

Например, в начале разработки дизайн-проекта парка «Кунку» в селе

Андреевское были проведены онлайн-опрос жителей, а также онлайн-встреча с

администрацией и жителями села.

«Из опроса я узнала, что «Кунку» – историческая личность. Он был одним из

основателей Едюгейского наслега. Парк было решено назвать в его честь. На

проектируемом участке ранее разводили лошадей, поэтому идентифицирующей

темой парка стала священная якутская лошадь «Дьесегей». Решительный настрой

жителей и администрации определил нашу цель – парк должен стать «жемчужиной»

села. Чтобы добиться такого результата я добавила местной идентичности в

парке», — рассказала автор проекта мини-парка «Кунку», архитектор АБ «База

14» Катя Петрова.

Яркое выражение якутского колорита можно увидеть в детской площадке,

стилизованных скамейках, брендированных урнах, тематическом павильоне, а

также в перфорациях и различных малых архитектурных обьектах парка.

Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в

сентябре прошлого года полпред ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все

дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из

федерального бюджета. В 2022 году объем федеральных средств, предусмотренных

на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.

В республике федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» охватила

27 муниципальных образований, где планируется обустроить 124 объекта.

