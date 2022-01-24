Новейший российский самолет Якутия планирует получить через 3 года

В эти дни отечественный среднемагистральный самолёт МС-21-300 проходит в Якутии испытания в условиях низких температур. Цель испытаний – расширение условий, в которых допускается эксплуатация нового лайнера вместимостью от 163 до 211 пассажиров. С особенностями воздушного судна и планами работы авиастроителей 24 января ознакомился глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

«Для Якутии развитие авиации имеет особое значение, поэтому появление новых самолётов мы всегда приветствуем. Республика одной из первых в стране начала осваивать воздушные суда «Суперджет 100», сейчас мы ожидаем самолёты, которые должны прийти на смену Боингам-737, Airbus A320. Первые поставки самолётов МС-21-300 в Якутию могут начаться в 2025-2026 годах», — отметил Айсен Николаев.

Как рассказал генеральный директор корпорации «Иркут», заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации Андрей БОГИНСКИЙ, испытания в Якутии – это продолжение той напряжённой работы, которая завершилась в прошлом году получением сертификата на самолёт типа МС-21-300. «Наша цель – дать авиакомпаниям возможность эксплуатировать МС-21-300 в любых географических зонах», — отметил он.

Самолет МС-21 создан на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие лётно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.

Особенность самолёта МС-21-300 – самая большая в своём классе ширина фюзеляжа. За счёт этого существенно увеличено личное пространство пассажиров, появилась возможность разминуться в проходе с тележкой обслуживания, возрос объём багажных полок.

Айсен Николаев отметил, что природно-климатические условия Якутии абсолютно правильно были выбраны для проведения испытаний воздушного судна. Это важно для получения допуска к эксплуатации самолёта в условиях минимальных температур.

«Уверен, что появление такого самолёта на отечественном рынке будет весьма ожидаемо. С учётом наших дальних расстояний мы тоже внесли свои предложения разработчикам, чтобы в процессе усовершенствования эти нюансы были приняты во внимание», — сообщил глава республики.

Поставки самолетов МС-21-300 первому эксплуатанту – авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») должны начаться в текущем году. Запланировано последовательное наращивание темпов производства новых лайнеров.