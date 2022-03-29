Ни один населенный пункт Якутии не должен остаться без продовольственных запасов — глава Якутии

Айсен Николаев поручил до закрытия автозимников обеспечить запасами продовольствия и социально значимыми товарами первой необходимости все труднодоступные и отдаленные наслеги республики до начала навигации, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Сегодня важнейшей задачей работы правительства и республиканского оперштаба является бесперебойная доставка продовольственных товаров по железной дороге и надлежащее содержание автозимников, начиная от автозимника «Арктика», заканчивая зимниками центральной части республики. Ни один населенный пункт не должен остаться без продовольственных запасов», — приводятся его слова.

Глава республики поручил снять требования для предприятий оптовой и розничной торговли продуктами в части закрытия на дезинфекцию по воскресеньям. При этом предприятия должны соблюдать масочный режим и требования социальной дистанции, санитарной обработки помещений.

Граждане продолжают обращаться с жалобами на необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары. Однако их количество заметно снизилось.

По информации Госкомцен Якутии, сейчас фиксируется до 30 обращений в сутки. В начале прошлой недели поступало порядка 100 заявлений в день. Отмечается, что все жалобы отрабатывают совместно с прокуратурой республики.

Управление антимонопольной службы по Якутии, помимо контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары, будет осуществлять контроль за ценообразованием на жизненно необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях.

В республике ежедневно проводят мониторинг наличия запасов и стоимости продовольственных и непродовольственных товаров. В среднем по продовольственным товарам первой необходимости запас в розничной торговле составляет 60 дней, в оптовой торговле — 90 дней, с учетом товаров в пути в розничной торговле – 92 дня и 122 дня в оптовой.

Как сообщил вице-премьер правительства Якутии Михаил Никифоров, в пути находятся 2 025 груженых вагонов сети АО «Железные дороги Якутии», из них на станцию Нижний Бестях – 1413 вагонов.

Общее наличие грузов на станции Нижний Бестях сегодня составляет 386 вагонов, из которых за вчерашний день разгружено 122 вагона.