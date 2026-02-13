Наши рубрики

13.02.2026 21:00
Финансы

Могут ли самозанятые уходить на оплачиваемый больничный?

Ответ: Да!

С этого года действует эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как подключиться к программе

Нужно всего три шага:

  • зарегистрироваться в Социальном фонде России
  • выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ в год
  • начать уплачивать страховые взносы

Сколько это стоит
Тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы.

Если выбрать 35 000 ₽:
• 1 344 ₽ — ежемесячно
• 16 128 ₽ — единым платежом за год

Если выбрать 50 000 ₽:
• 1 920 ₽ — ежемесячно
• 23 040 ₽ — единым платежом за год

Когда можно получить больничный
Право на выплаты возникает:

• через 6 месяцев после уплаты годового взноса,
• либо после 6 месяцев непрерывных ежемесячных платежей.

Размер выплаты зависит от страхового стажа и того, как долго вы участвовали в программе.

Социальный фонд сам уведомит о появлении права на больничный, а сообщения о назначенной выплате придут после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

Как вступить в программу
Выбирайте удобный способ:

• приложение «Мой налог»
портал госуслуг
клиентские службы Социального фонд

Источник: СФР
Фото: Изображение от freepik
