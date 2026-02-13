Могут ли самозанятые уходить на оплачиваемый больничный?
Ответ: Да!
С этого года действует эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).
Как подключиться к программе
Нужно всего три шага:
- зарегистрироваться в Социальном фонде России
- выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ в год
- начать уплачивать страховые взносы
Сколько это стоит
Тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы.
Если выбрать 35 000 ₽:
• 1 344 ₽ — ежемесячно
• 16 128 ₽ — единым платежом за год
Если выбрать 50 000 ₽:
• 1 920 ₽ — ежемесячно
• 23 040 ₽ — единым платежом за год
Когда можно получить больничный
Право на выплаты возникает:
• через 6 месяцев после уплаты годового взноса,
• либо после 6 месяцев непрерывных ежемесячных платежей.
Размер выплаты зависит от страхового стажа и того, как долго вы участвовали в программе.
Социальный фонд сам уведомит о появлении права на больничный, а сообщения о назначенной выплате придут после закрытия электронного листка нетрудоспособности.
Как вступить в программу
Выбирайте удобный способ:
• приложение «Мой налог»
• портал госуслуг
• клиентские службы Социального фонд
