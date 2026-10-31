Якутский международный кинофестиваль: кто пройдет по ледяной «красной дорожке»?
В Якутске стартует главный кинофестиваль Дальнего Востока: зимняя «красная дорожка», звезды и премьеры!
4 ноября 2026 года в 17:00 в Сквере Гагарина официально откроется IX Якутский международный кинофестиваль (ЯМКФ). Это одно из самых ярких событий в культурной жизни региона, которое в этом году проходит в рамках Года культуры Якутии и Года единства народов России, сообщает yktfilmfest.org.
Зимняя «красная дорожка»
Главная фишка вечера — уникальная 75-метровая ледяная «красная дорожка». По ней пройдут почетные гости, члены жюри и создатели фильмов. Особый колорит мероприятию придаст то, что многие кинематографисты выйдут на дорожку в своих национальных костюмах. Сквер Гагарина на этот вечер превратится в центр притяжения для сотен зрителей, журналистов и фанатов кино.
География фестиваля: от Мексики до Индии
Якутский кинофестиваль давно перерос региональные рамки. В этом году за главный приз будут бороться 11 фильмов, а в жюри и среди гостей — настоящие международные звезды:
Международное жюри возглавит известный российский продюсер Наталья Мокрицкая. Вместе с ней оценивать фильмы будут эксперты из Кыргызстана, Индии, Китая и Якутии.
Гости из-за рубежа: на открытие приедут кинематографисты из Мексики, Монголии, Индии, Японии и Кыргызстана, а также представители китайской киноиндустрии.
Российские звезды: генпродюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков и известный режиссер-мультипликатор Александр Храмцов, который привезет лучшие мультфильмы знаменитого «Суздальфеста».
Наши хиты и громкие премьеры
Конечно, в центре внимания будут и якутские кинематографисты. Зрители увидят команды главных хитов года:
— Степан Бурнашев и команда фильма «Пентхаус»;
-Эдуард Новиков с фильмом открытия «На краю света»;
-Создатели лент «Куулэй, от кэмэ», «Золото тойон Бая», «Мэхээлэчээн булчут», «Как стать боссом», «Айхал», «Чолбон», «Ысыах» и «Олох тугэннэрэ».
«Красная дорожка — это момент, когда кино встречается со зрителем. Мы рады приветствовать гостей из разных стран и показать, что якутское кино — часть большого мирового контекста», — отмечает директор фестиваля Алексей Егоров.
Помимо основного конкурса, фестиваль подготовил насыщенную внеконкурсную программу:
- Мировая премьера фильма «Айтматов» (Кыргызстан);
- Специальная программа «Фокус: Индия»;
- Программа «Кино Северного Кавказа»;
- Премьера документального фильма «Ысыах» от группы якутских режиссеров.
Организаторы праздника — «Сахафильм», «Чолбон Продакшн», Конгресс-центр «Якутия» и Ассоциация кинематографистов РС(Я) при поддержке Правительства Якутии и Минкультуры РФ.
Приходите, будет красиво, тепло и очень киношно!
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