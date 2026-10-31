Якутский международный кинофестиваль: кто пройдет по ледяной «красной дорожке»?

В Якутске стартует главный кинофестиваль Дальнего Востока: зимняя «красная дорожка», звезды и премьеры!

4 ноября 2026 года в 17:00 в Сквере Гагарина официально откроется IX Якутский международный кинофестиваль (ЯМКФ). Это одно из самых ярких событий в культурной жизни региона, которое в этом году проходит в рамках Года культуры Якутии и Года единства народов России, сообщает yktfilmfest.org.

Зимняя «красная дорожка»

Главная фишка вечера — уникальная 75-метровая ледяная «красная дорожка». По ней пройдут почетные гости, члены жюри и создатели фильмов. Особый колорит мероприятию придаст то, что многие кинематографисты выйдут на дорожку в своих национальных костюмах. Сквер Гагарина на этот вечер превратится в центр притяжения для сотен зрителей, журналистов и фанатов кино.

География фестиваля: от Мексики до Индии

Якутский кинофестиваль давно перерос региональные рамки. В этом году за главный приз будут бороться 11 фильмов, а в жюри и среди гостей — настоящие международные звезды:

Международное жюри возглавит известный российский продюсер Наталья Мокрицкая. Вместе с ней оценивать фильмы будут эксперты из Кыргызстана, Индии, Китая и Якутии.

Гости из-за рубежа: на открытие приедут кинематографисты из Мексики, Монголии, Индии, Японии и Кыргызстана, а также представители китайской киноиндустрии.

Российские звезды: генпродюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков и известный режиссер-мультипликатор Александр Храмцов, который привезет лучшие мультфильмы знаменитого «Суздальфеста».

Наши хиты и громкие премьеры

Конечно, в центре внимания будут и якутские кинематографисты. Зрители увидят команды главных хитов года:

— Степан Бурнашев и команда фильма «Пентхаус»;

-Эдуард Новиков с фильмом открытия «На краю света»;

-Создатели лент «Куулэй, от кэмэ», «Золото тойон Бая», «Мэхээлэчээн булчут», «Как стать боссом», «Айхал», «Чолбон», «Ысыах» и «Олох тугэннэрэ».

«Красная дорожка — это момент, когда кино встречается со зрителем. Мы рады приветствовать гостей из разных стран и показать, что якутское кино — часть большого мирового контекста», — отмечает директор фестиваля Алексей Егоров.

Помимо основного конкурса, фестиваль подготовил насыщенную внеконкурсную программу:

Мировая премьера фильма «Айтматов» (Кыргызстан);

(Кыргызстан); Специальная программа «Фокус: Индия» ;

; Программа «Кино Северного Кавказа» ;

; Премьера документального фильма «Ысыах» от группы якутских режиссеров.

Организаторы праздника — «Сахафильм», «Чолбон Продакшн», Конгресс-центр «Якутия» и Ассоциация кинематографистов РС(Я) при поддержке Правительства Якутии и Минкультуры РФ.

Приходите, будет красиво, тепло и очень киношно!

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