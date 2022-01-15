Назначен первый замруководителя Следкома Якутии

Приказом председателя Следственного комитета России Александра Ивановича БАСТРЫКИНА полковник юстиции Владимир Владимирович КУЛАКОВ назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления по Республике Саха (Якутия).

Трудовой путь В.В. Кулаков начал в 2000 году в должности следователя прокуратуры Верх-Исетского района города Екатеринбурга, совмещая трудовую деятельность с учебой в Уральской государственной юридической академии. Прошёл все ступени службы и с момента создания Следственного комитета посвятил себя работе в следствии.

В 2010 году он назначен на должность первого заместителя руководителя — руководителя отдела процессуального контроля Уральского следственного управления на транспорте, а в феврале 2015 года указом президента Российской Федерации Владимир Владимирович Кулаков приступил к службе в следственном управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в должности первого заместителя руководителя.

Коллеги отмечают принципиальность и юридическую грамотность руководителя, ответственное отношение к любому вверенному направлению деятельности управления, высокую работоспособность и требовательность к подчиненным.

За многолетний безупречный труд Владимир Владимирович Кулаков награжден ведомственными наградами, в том числе медалями Следственного комитета «За безупречную службу» I степени, «За усердие в службе», «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» и другими.