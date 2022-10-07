Навигация для маломерных судов закрыта во всех районах Якутии

В соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам на территории Республики Саха (Якутия).

Так, с 7 октября 2022 года навигационный период завершен в Амгинском, Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олёкминском, Ленском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах, а также на территории городских округов «Якутск» и «Жатай».

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Напомним, что с 25 сентября 2022 года навигация закрылась в Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Оймяконском, Оленёкском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском, Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Нижнеколымском, Усть-Янском и Булунском районах. Таким образом, навигация для маломерных судов завершена на территории всей республики.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что по завершению навигационного периода необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение и безопасный отстой. Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения консервируются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Хранение маломерных судов, заправленных ГСМ, запрещается!

В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. За нарушение Правил плавания и Правил пользования маломерными судами на водных объектах предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.11.8 КоАП РФ, а также ст. 3.6 КоАП РС (Я).

Помните, что обледенение судна приводит к потере устойчивости и опрокидыванию судна. Берегите себя и своих близких!