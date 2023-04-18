Народному избраннику Александру Уарову – 75 лет!

Было время – многие почитали за честь быть знакомым с ним, стремились быть вхожим в его кабинет в кирпичном здании на улице Ярославского, гордились, когда он удостаивал их вниманием, старались заполучить почетным гостем на свои званые мероприятия.

Теперь же обходят его стороной, стыдливо не замечая, не звонят, не пишут. Признаюсь, я тоже не звонил долгое время, придерживаясь ограничений, наложенных на него во время следствия. Сказались и последствия всеобщего карантина во время пандемии.

Ровно 5 лет назад председателя Контрольной комиссии Ил Тумэн задержали, инкриминируя получение взятки в сумме 400 тысяч рублей от директора «Сахаплемобъединения» Степана Охлопкова, якобы за содйествие в увеличении бюджетного финансирования предприятия на 2013-2014 годы. Напомним, что Александр Уаров четыре созыва подряд возглавлял самый важный в якутском парламенте комитет – бюджетный. А его коллегу Дмитрия Саввина обвинили в получении взятки от того же Охлопкова в размере 500 тысяч. Не хочется верить…

А между тем 16 апреля передовому педагогу 70-90-х гг. ХХ века, бессменному народному избраннику Александру Сергеевичу Уарову исполнилось 75 лет.

Знаю я его лет 60. Мы учились в одно время в Сунтарской средней школе. Он прибыл в районный центр после Бордонской восьмилетки, учился в русском классе и окончил школу двумя годами раньше меня. Среди своих сверстников был заметной личностью. Александр был сильным учеником, побеждал на олимпиадах по физике и химии. Отлично рисовал (на лестнице на второй этаж школы была большая настенная роспись, авторами которой называли Уарова и его односельчанина Романа Сольжиграсова). Занимался спортом – неплохо боролся, увлекался спортивными играми.

Позже наши пути сошлись в Городе-герое Ленинграде, где он окончил физический факультет знаменитого в то время педагогического института имени Герцена. Далее я периодически читал публикации в республиканских газетах об успехах своего земляка на педагогической стезе. Трудился он учителем физики, а затем завучем в Тойбохойской средней школе Сунтарского района, известной прежде подвижническим трудом Героя Социалистического Труда Георгия Евдокимовича Бессонова, создавшего первые в Якутии пришкольный участок, станцию юных натуралистов, школьный музей, Ботанический сад и живой уголок – предтечу зоопарка на селе. А Александр Сергеевич сплотил своих коллег в единый творческий коллектив и совершил с ним настоящий прорыв в сельской педагогике – в Тойбохое по его инициативе впервые в республике была введена кабинетная система обучения, все классы по учебным предметам полностью были оснащены современными техническими средствами, которые управлялись с одного пульта, все это оборудование и техника активно использовались на уроках, помогая школьникам лучше усваивать учебный материал. Тойбохойская школа-интернат, в которой училось множество детей-сирот со всех концов республики, зачастую не самого примерного поведения и прилежания к учебе, стала лучшей в Якутии, сюда приезжали учиться у тойбохойских педагогов и постигать их опыт со всех районов и даже из центральных областей СССР, постоянно проводились семинары.

В 1984 году меня направили организатором внеклассной и внешкольной работы в Тойбохой. Первая моя командировка в Якутск была не совсем по моему профилю, просто как более опытного в общении со снабженческими учреждениями, распределявшими минобразовский дефицит, меня отправили за первым в республике компьютерным классом “Агат”, предназначенным для школы Уарова. И мы получили этот заветный комплект, ознаменовавший новую ступень развития школы. Работали мы большим дружным коллективом, под началом наших старших коллег Василия Никитича Евсеева, Николая Григорьевича Иванова и других.

Мы вместе с Александром Сергеевичем и поддержавшими нас коллегами Александром Гаврильевичем Васильевым, Анатолием Егоровичем Даниловым, Виссарионом Петровичем Осиповым, Юрием Николаевичем Герасимовым начали работу по искоренению застарелых болячек интернатного учреждения – побегов воспитанников, посягательств на чужое, курения, «дедовщины» в спальных корпусах и прочего неблаговидного наследия старых времен. Эти проблемы были в основном решены, когда через два года был восстановлен детский дом.

В тот период мы жили по соседству, дружили домами. Его супругу Лидию Кирилловну я знал еще с юношеских лет, дети их Сережа и Кира росли на моих глазах. Работали мы от души, не признавая выходных и отпуска, получая зримые результаты. Александр Сергеевич был генератором идей, в те годы повального дефицита и и советской распределительной системы он умел открывать любые двери, благодаря своей харизме и пробивным способностям был вхож в любой кабинет. Он очень многое сделал для установления шефских связей с могущественным “Якуталмазом”.

В конце 80-х годов я прилетел в командировку в Анабарский район – отвезти на лето воспитанников, и работавший там начальником районо Владимир Прокопьевич Иванов (ставший впоследствии народный депутатом Ил Тумэн) через меня отправил приглашение Александру Уарову приехать работать к ним. Сказано – сделано, Сергеевич уехал в анабарскую тундру, в п. Сааскылаах поднимать образование. В итоге Александр Сергеевич не только внедрил в школе передовые педагогические технологии, но и совершил стремительную советско-хозяйственную карьеру – был избран заместителем председателя райсовета, заместителем главы, председателем райсовета Анабарского улуса. Далее состоялось восхождение А.С. Уарова уже по политической лестнице, предопределившее на 25 лет – на целую четверть века – его деятельность в качестве народного депутата. Я горжусь тем, что в некотором роде стал проводником своего старшего товарища на этот путь.

О дальнейшем отрезке жизни Александра Сергеевича Уарова знает вся Якутия. В течение 20 лет он руководил финансово-бюджетной и налоговой политикой парламента, затем на последующие пять лет был избран председателем Контрольного комитета Ил Тумэн.

Как спортивный журналист, могу отметить то, что Александр Уаров является верным поклонником спорта, страстным болельщиком. В своем родном селе Сарданга до 2018 года он проводил республиканский турнир по вольной борьбе среди школьников. На этих соревнованиях участвовали многие достигшие сегодня успехов мальчишки, а гостями у них были прославленные якутские борцы Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Александр Иванов, Василий Гоголев, Владислав Андреев, напутствовавшие юных спортсменов в добрый путь.

Все это время у Александра Уарова была безупречная репутация народного избранника, серьезного финансиста, человека, отца семьи и дедушки. А последние пять лет над ним висит дамоклов меч этого обвинения, которое никак не доказано. Пожилой, больной человек не смог подтвердить свою невиновность.

Несмотря на все эти перипетии, он с оптимизмом смотрит в будущее. Работал всю жизнь на полную катушку, учил детей, поднимал жизнь в заполярном улусе, считал республиканскую “копейку”, распределяя деньги по справедливости на всю Якутию.

Пожелаю своему старшему товарищу здоровья, мира и лада в семье, не терять веры в торжество справедливости! Не падай духом, Сергеевич, все наладится, верь!

Владислав КОРОТОВ.

Уаров Александр Сергеевич

Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Сунтарская региональная группа).

Родился 16 апреля 1948 г. в Бордонском наслеге Сунтарского района Якутской АССР.

Окончил факультет физики Ленинградского педагогического университета им. А.И. Герцена (1971) и Международный институт экономики, менеджмента и прогнозирования в г. Алма-Ата (1994).

1971-1990 – учитель физики, завуч, директор Тойбохойской и Анабарской средних школ;

1990-1993 – заместитель председателя райсовета, заместитель главы, председатель райсовета Анабарского улуса.

1993-1994 – слушатель Казахстанского института экономики, менеджмента и прогнозирования при Президенте Н. Назарбаеве.

1993-2002 – народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) первого и второго созывов, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

2002-2008 – народный депутат Республики Саха (Якутия) третьего созыва, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике.

2008-2013 – народный депутат Республики Саха (Якутия) четвертого созыва, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

2013-2018 – председатель Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Награды и звания:

Отличник народного образования РСФСР.

Отличник просвещения СССР.

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Награжден знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», знаком отличия «Парламент России», благодарностью Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн), Грамотами Президента Республика Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), нагрудным знаком «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Совет Федерации. 15 лет».

Почетный гражданин Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского и Анабарского улусов.

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II, III, IV и V созывов.