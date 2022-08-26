Наконец! В Якутии не обнаружено новых лесных пожаров

Новых лесных пожаров за сутки не обнаружено, ликвидировано два возгорания в Среднеколымском районе. Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), проведённом и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгением Перфильевым.

На 16:00 часов 26 августа 2022 года действует три лесных пожара на общей площади 77 825 гектаров в Среднеколымском и Усть-Майском районах. На аналогичную дату прошлого года действовало 46 лесных пожаров на общей площади 451 494 га.

Локализованный крупный пожар в Усть-Майском районе с общей площадью, пройденной огнём, 55 849 гектаров, планируется ликвидировать в эти выходные. В тушении задействовано 11 единиц техники и 316 человек, в том числе 211 человек из парашютно-десантной пожарной службы, 83 – из лесопожарной службы, 7 сотрудников пожарной службы и МЧС, 15 добровольцев.

Также на тушении было задействовано два воздушных судна.

По данным метеорологов в Усть-Майском районе сохраняется пятый чрезвычайно высокий класс пожароопасности леса, в Момском и Среднеколымском улусах – третий класс, на остальной территории Якутии – не выше второго класса пожароопасности.