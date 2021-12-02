Начался суд по делу Максима Местникова

В Якутском городском суде начался судебный процесс по делу Максима Местникова – бывшего педагога, преподавателя кружка «Патриот» в Мархе, активного общественника, несколько раз участвовавшего в выборах разного уровня. 30 ноября состоялись предварительные слушания, на 6 декабря судья Альберт Горохов назначил первое судебное заседание.

Максим Местников обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и нескольким эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщает СУ СК РФ по РС(Я), предварительным следствием установлено, что в период с 2018 по март 2021 года обвиняемый совершил указанные преступления во время исполнения должностных обязанностей педагога дополнительного образования – преподавателя кружка «Патриот» — в двух школах города Якутска. В общей сложности следствие установило личности 8 школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого, что объективно подтверждается показаниями потерпевших и другими материалами уголовного дела. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступных деяниях, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

Родные, многие знакомые, коллеги Максима Местникова не верят предъявленным обвинениям, некоторые публично выступили в его защиту, дело даже доходило до пикетов.

Супруга подозреваемого Саргылана Местникова заявила, что его преднамеренно оклеветали. «От моего мужа решили избавиться таким грязным способом», — сказала она в интервью News.Ykt.ru. Она рассказала о трудной судьбе мужа, который, будучи детдомовцем, сумел получить образование, достичь карьерных высот, от которых отказался ради педагогической деятельности, чтобы помогать детям, как в свое время помогли ему. У Местниковых двое взрослых детей, есть внуки.

Сейчас суду предстоит тщательно разобраться в доказательствах, как обвинения, так и защиты. Дело имеет большой резонанс в Якутии и за ее пределами, поэтому к нему будет приковано внимание, как прессы, так и общества. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме, к тому же из-за ограничений, введенных из-за пандемии короновируса, журналисты не допускаются на судебные заседания. Но сторона обвиняемого, наверняка, будет публично комментировать ход судебного процесса.

Справка:

Местников Максим Иванович родился 5 июля 1967 года в Якутске.

С 1985 по 1987 год служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1992 г. окончил инженерно-технический факультет ЯГУ, получил специальности инженер-строитель, в 1997 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности экономист-менеджер.

В 1992 по 1997 гг.- председатель профсоюзной организации студентов ЯГУ.

С 1994 г. – председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов РС(Я), член Совета Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов.

С 1997 г. – председатель Фонда поддержки общественного демократического движения.

В августе 1997 г. введен в состав Консультативного совета при Президенте РС(Я) по общественно-политическим вопросам.

До 2008 года в течение пяти лет являлся заместителем председателя Федерации профсоюзов республики.

5 декабря 2008 года был избран председателем СОЦПРОФа России в Республике Саха (Якутия).

Был депутатом Госсобрания Якутии второго созыва, от Сайсарского округа номер 2, членом комитетов Палаты Представителей по вопросам собственности, приватизации, антимонопольной политики и предпринимательства; по делам семьи, детства и молодежи.

В последние годы — председатель некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований Якутии», председатель ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, учредитель и председатель попечительского совета начальной образовательной школы номер 36 «Надежда».