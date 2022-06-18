Сегодня утром в Якутии — 16 лесных пожаров

На утро 18 июня на территории Якутии действуют 16 лесных пожаров:

3 — в Булунском районе; по 2 — в Олекминском, Среднеколымском, Ленском, Томпонском районах; по 1 — в Мирнинском, Нюрбинском, Верхоянском, Верхнеколымском, Аллаиховском районах.

Также 4 пожара действуют на землях иных категорий: 3 — в Булунском районе; 1 — в Оленекском районе.

За прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 632 га, 4 пожара на землях иных категорий на площади 6593 га. Локализован один лесной пожар на площади 14 га в Олекминском районе. Об этом 18 июня на брифинге оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

В настоящее время меры по тушению осуществляются по 11 лесным пожарам на общей площади 2920,5 га, в том числе по 6 лесным пожарам в зоне контроля.

4 пожара действуют на землях иных категорий на общей площади 9987 га в Оленекском и Булунском районах, их тушение приостановлено решениями районов.

«За прошедшие сутки на территории лесного фонда обнаружено 5 лесных пожаров в Томпонском, Верхнеколымском, Олекминском, Нюрбинском и Ленском районах на общей площади 154,5 га. 2 из них находятся в зоне контроля. По всем обнаруженным пожарам приняты меры по тушению. Всего на тушении задействовано 336 человек и 1 единица техники», – сказал главный лесничий региона.

Лесоавиационные работы осуществлялись четырьмя вертолётами Ми-8.

По словам Андрея Коноплева, в зависимости от классов пожарной опасности в районах будут осуществляться авиационный и наземный мониторинг. За прошедшие сутки произведен авиамониторинг охраняемой зоны по 15 районам.

Как отметил заместитель министра, в связи с отсутствием ресурсной облачности в районах, где действуют лесные пожары, зондировщик «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» работы проводить в эти дни не будет.

19-20 июня в Ленском районе ожидается установление высокого IV класса природной пожарной опасности. Прошедшими дождями в Момском районе класс пожароопасности понизился до I класса. По состоянию на 17 июня в Верхнеколымском районе сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса.

В Нерюнгринском районе ЧС муниципального характера, связанная с лесными пожарами, снята. Одновременно с этим, в с. Ойусардаах введен режим ЧС муниципального характера в связи с действующим лесным пожаром в Среднеколымском районе.

Андрей Коноплев призвал граждан в связи с высоким классом пожарной опасности воздержаться от посещения лесов без острой необходимости.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрировано 97 лесных пожаров на площади 20 796,60 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было выявлено 212 лесных пожаров на общей площади 102 498 га.

Напоминаем, что на территории Якутии действует особый противопожарный режим.





