На старинном страшном месте Якутска начато строительство

Многие якутяне удивлялись, почему пустырь в выгодном месте в центре столицы долго не застраивали. Речь идет о квартале между улицами Петровского, Ойунского, Каландаришвили, Белинского. Причиной было то, что с местом связывали старинные захоронения скота, погибшего от страшной болезни — сибирской язвы. По данным специалистов, бактерии сибирской язвы могут быть активны более 100 лет и вскрытие скотомогильника может вызвать новую эпидемию. Статистика говорит, первую вспышку сибирской язвы в Якутии зарегистрировали в 1811 году на Колыме, последнюю — в Мирнинском районе в 1993 году. Однако, ранее этот квартал Якутска был застроен деревянными домами, считалось , что такая неглубокая эксплуатация опасности не несет.

Несколько лет назад Целевой фонд будущих поколений Якутии выступил с инициативой основать на этом месте парк для отдыха горожан. Была организована экспертиза с привлечением Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора. Специалисты института провели исследование всей территории 79 квартала, взяли на микробиологический анализ 450 проб почвы с различной глубины.



По итогам лабораторных исследований, а также на основании анализа эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве в Якутске установлено, что данное место не является местом захоронения трупов животных-продуцентов, павших от сибирской язвы, и соответственно, не может быть сибироязвенным скотомогильником.

Место исключено из общефедерального реестра сибиреязвенных захоронений. Тем не менее, рекомендовано консервировать определенный участок, с устройством бетонной плиты толщиной не менее 0,4 м.,что и предусмотрено проектом.

В данное время, сообщает фонд, начались подготовительные работы для организации строительства Парка будущих поколений. Несмотря на расположение парка в экстремальных климатических условиях, «Парк будущих поколений» должен стать городским парком совершенно нового для российского Крайнего Севера типа: максимально функциональным и круглогодично используемым.