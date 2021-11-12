На образовательные учреждения г. Якутска в 2022 году направят более 2,7 млрд. руб.

Финансирование социальной сферы столицы республики в 2022 году рассмотрено 12 ноября на постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы под председательством Айаана Васильева. Напомним, в эти дни идет рассмотрение проекта бюджета г. Якутска в первом чтении на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации, представила распределение средств на учреждения образования, культуры и социальных учреждений.

Образование

По ее словам, на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа г. Якутск на 2018-2024 годы» на 2022 год предусмотрено более 2,7 млрд. руб. Как известно, в эту сумму входит содержание детских садов, школ, учреждений допобразования. Целью программы является создание и обеспечение условий для получения качественного образования у подрастающего поколения.

В связи с планируемым введом новой школы на 990 учащихся в микрорайоне «Прометей» в 2022 году и четырех детских садов в г. Якутске расходы по подпрограмме будут увеличены.

На создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 2,3 млн. руб.

В следующем году на антитеррористические мероприятия образовательных учреждений выделено 25,9 млн. руб. На эти средства будет произведен монтаж, ремонт и модернизация систем видеонаблюдения, домофонов, охранной сигнализации, установка ограждений.

Кроме того, будет проведена работа по оснащению технологическим оборудованием для организации питания обучающихся. Запланирован капитальный ремонт образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей, в СОШ № 38 продолжатся укрепительно-восстановительные работы.

Как уточнила Ольга Максимова, расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений увеличены на 26 млн. руб., по сравнению с текущим годом. И в итоге объем финансирования составил около 59 млн. руб.

Культура

На муниципальную программу «Культура городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» на следующий год предусмотрено 966,2 млн. руб. В эту сумму входит предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств, создание условий для массового отдыха горожан, содержание, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры.

Так, в 2022 году планируется капитальный ремонт здания городской библиотеки им. В.Г. Белинского, библиотеки-филиала №17 «Березка». Будут отремонтированы объекты культурного наследия на территории местности «Ус Хатын».

Социальная поддержка

На муниципальную программу «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска на 2020-2024 годы» на следующий год предусмотрено 225,1 млн. руб. При этом, рост составил 60 млн. руб. Эти средства будут распределены на социальную поддержку ветеранов, инвалидов города Якутска. Кроме того, будет проведена работа по содействию занятости населения города и обеспечению жителей стабильным и доступным транспортным обслуживанием.

На комиссии в центре внимания было обсуждение вопросов финансирования объектов образования, реконструкции и ремонта детских садов, школ, вопросы обеспечения безопасности детей.

Как было сказано, в условиях таяния вечной мерзлоты и подвижки грунтов необходимо вести мониторинг за техническим состоянием зданий школ и детских садов, чтобы своевременно и планово проводить укрепительно-восстановительные работы, так как у многих учреждений имеются проблемы с фундаментом.

Айаан Васильев отметил, что в целом бюджет на 2022 год достаточно оптимистичный. Члены комиссии рекомендовали Окружной администрации увеличить финансирование на укрепительно-восстановительные работы объектов образования, на приобретение средств защиты от коронавирусной инфекции каждому образовательному учреждению, так как рециркуляторы через некоторое время изнашиваются и выходят из строя.

Только в 2020 г. для образовательных учреждений города на обеспечение рециркуляторами, дезинфицирующими средствами было израсходовано 39 млн. руб.

В связи с низкой заработной платой работников муниципальных дошкольных учреждений на комиссии было предложено изучить и провести анализ для принятия дальнейших решений. Кроме того, указано на необходимость проведения обследования СОШ № 9 для строительства ограждения. Директора школ обеспокоены тем, что территории некоторых учебных заведений открыты для общего доступа и вопрос безопасности учащихся остается пока нерешенным.