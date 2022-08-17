На некоторых участках столицы завершены ремонтные работы

По состоянию на 15 августа 2022 года завершены работы по асфальтированию основной дороги на 9 объектах – в селе Пригородный ул. Центральная, подъездная дорога к Речевой школе, в селе Табага ул. Авиаторов, ул. Каландаришвили, в Хатассах ул. Октябрьская, ул. Ленина, в Кильдямцах ул. Уваровского. Также в городе Якутске ул. Билибина, подъездные дороги к Кардиологическому диспансеру. Об этом сообщили в МКУ «Главстрой».

На текущий момент на 28 запланированных объектах ремонтные работы идут полным ходом. Так, подготовительные работы начаты в 8 объектах (пер. Глухой, ул. Якова Потапова, ул. Мерзлотная, ул. Ф. Попова, пер. Энергетиков, ул. Тимирязева, ул. вдоль озера Щорса, подъездная дорога к участкам многодетных семей в селе Хатассы).

Подготовка основания ведутся на 8 объектах (ул. Нагорная, ул. Каландаришвили, ул. Ильменьская, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Три сосны, ул. Птицевод, в селе Марха ул. Мархинская).

Работы по асфальтированию идут на 5 объектах (ул. Труда, ул. Очиченко, проспект Ленина, в селе Хатассы ул. Ленина, в селе Марха ул. Мархинская).

Работы по обустройству ведутся на 6 объектах (в селе Табага ул. Каландаришвили, в селе Пригородный ул. Центральная, подъездная к Речевой школе, в Кильдямцах ул. Уваровского, в селе Хатассы ул. Октябрьская, в городе Якутске ул. Билибина).

В рамках капитального ремонта на проспекте Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова дорожные рабочие переносят инженерные сети, устанавливают бордюрные камни и основания для тротуаров и велодорожек. Также производится асфальтирование проезжей части.

В ходе ремонта ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская одновременно с асфальтированием будут производиться работы по устройству пешеходных тротуаров. В середине июля начаты работы по обустройству искусственных сооружений (ИССО) и завершатся в октябре. Проводятся работы по замене существующих бортовых камней, устройстве тротуара и основания стоянки.

Согласно графику производства, строительно-монтажные работы будут завершены:

— в августе на 10 объектах (ул. Федора Попова, пер. Энергетиков, Речевая школа, ул. Каландаришвили (с. Табага), ул. Ленина, ул. Октябрьская (с. Хатассы), ул. Уваровского (с. Кильдямцы) ул. Три сосны, ул. Центральная в (с. Пригородный), подъездные к Кардиологическому диспансеру.

— в сентябре на 9 объектах (ул. Нагорная, ул. Труда, ул. Билибина, ул. Тимирязева, ул. Мархинская, пер. Глухой, ул. Уустаах-Избекова, улица вдоль о. Щорса, ул. Мерзлотная)

— в октябре на 8 объектах (ул. Ильменская, ул. Пирогова, ул. Каландаришвили, ул. Якова Потапова, ул. Маяковского, ул. Очиченко, подъездные дороги к участкам многодетных семей в селе Хатассы, ул. Птицевод).