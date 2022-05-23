На днях откроется паромная переправа Якутск — Нижний Бестях

Первый рейс паромов на переправе «Якутск – Нижний Бестях» запланирован на 26-27 мая, сообщает Минтранс Якутии.

В настоящее время на р.Лене на участке Покровск – Кангалассы наблюдается густой ледоход, вскрытие данного участка произошло на 3 дня позже среднемноголетних наблюдений. В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда у н.п. Сангары Кобяйского района.

«С учетом гидрологической обстановки на р. Лене открытие судоходной обстановки на паромной переправе «Мохсоголлох — Качикатцы» планируется — 25-26 мая, на переправе «Якутск – Нижний Бестях» — 26-27 мая в зависимости от очищения судового хода от льда. При этом хочу подчеркнуть, что сроки могу измениться в зависимости от гидрологической обстановки», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

На реке Лене на участке Покровск – Кангалассы наблюдается густой ледоход, вскрытие данного участка произошло на 3 дня позже среднемноголетних наблюдений. В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда у н.п. Сангары Кобяйского района.

По р.Алдан ледоход находится на территории Томпонского и Усть-Алданского районов, по р.Вилюй — на территории Кобяйского района.

В целях безопасности жизни и здоровья граждан, Минтранс Якутии просит воздержаться от поездок в период интенсивного ледохода.