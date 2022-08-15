Молодые семьи Якутии улучшили жилищные условия вместе с РСХБ

С начала весны Россельхозбанк возобновил прием заявок в рамках программы «Дальневосточная ипотека» в части предоставления льготных ипотечных кредитов по ставке от 2%. Вместе с РСХБ данной государственной программой уже воспользовались 59 молодых семей из Якутии, среди которых семья Сарданы Слепцовой, которая стала счастливой обладательницей собственной недвижимости в г. Якутске.

«Дальневосточная ипотека помогла воплотить в реальность большую мечту моей маленькой семьи – в прошлом году мы вместе с сыновьями стали владельцами строящейся квартиры по очень выгодным условиям от Россельхозбанка в очень хорошем районе столицы нашей республики. Ипотеку удалось оформить «удаленно» — в офисе г. Нюрба. Одобрение получили очень быстро, буквально в течение месяца я уже совершила сделку. Считаю, что это очень хорошее вложение в будущее моих детей», — поделилась своей историей Сардана Николаевна.

Дальневосточная ипотека, является, пожалуй, одной из самых выгодных ипотечных программ. Благодаря ней молодые семьи улучают свои жилищные условия, приобретая готовое или строящееся жилье не только в Якутии, но и на территории всего Дальневосточного федерального округа сроком до 20 лет в размере до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости недвижимости.

Воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» могут не только молодые семьи в возрасте до 35 лет, но и все граждане Российской Федерации того же возраста, не состоящие в браке и воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по договору подряда. При этом, для собственников таких земель возрастные ограничения не действуют.

«Льготные ипотечные программы действуют в офисах нашего банка по всей республике. Рассчитать свой ежемесячный платёж по выбранной льготной ипотечной программе вы сможете на удобном и простом ипотечном калькуляторе на официальном сайте нашего банка», — прокомментировал директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Подробную консультацию по существующим ипотечным программам дадут наши менеджеры в отделениях РСХБ в г. Якутске и 15 крупных улусах Якутии. Также вся информация доступна на сайте РСХБ и по номеру: +7 (4112) 40-21-31.