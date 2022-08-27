Модернизированные школы искусств Якутии готовятся к учебному году

Пять из десяти детских школ искусств Якутии, отремонтированных по национальному проекту «Культура» в 2022 году, имеют 100%-ную готовность по всем видам работ. Это Амгинская, Момская, Нерюнгринская школы искусств и филиалы Нерюнгринской и Олекминской ДШИ в поселке Серебряный Бор и селе Нерюктяйинск-1.

Еще в трех школах (Хатын-Арынская Намского района, Табагинская в пригороде Якутска и Жиганская) ремонтные работы находятся на финальной стадии. В Черской и Чокурдахской ДШИ ждут прибытия ремонтных материалов, что связано с неблагоприятной навигационной обстановкой. Так, из-за низкой воды на Колыме Магаданская ГРЭС сделала дополнительные сбросы воды, и груз был отправлен с задержкой. Между тем, освоение контрактов по обоим объектам составляет свыше 50%, что говорит об отсутствии серьезных рисков невыполнения.

— Торжественные линейки в детских школах искусств традиционно состоятся в первых числах сентября, — пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. — Планируются презентации обновленных объектов. Школы значительно преобразились, стали светлыми, просторными, ученикам и учителям не терпиться начать учебный год в таких условиях. В арктических районах, где у нас идет задержка по ремонту, школы тоже начнут свою работу своевременно, поскольку работы будут проводится с учетом расписания занятий.

Общий объем финансирования ремонта школ искусств Якутии в 2022 году составил 86 млн рублей. Этот год стал первым, когда по поручению Президента России Владимира Путина, мероприятия по модернизации ДШИ включены в реализацию Нацпроекта «Культура».