Мэр Якутска вручил жилищные сертификаты детям-сиротам

Жилищные сертификаты вручили детям-сиротам в Якутске

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня вручил жилищные сертификаты на приобретение квартиры или строительство жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Важное событие в жизни молодых людей стало возможно благодаря плодотворной работе Правительства Республики Саха (Якутия) в рамках реализации программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа «город Якутск», отметил глава Якутска.

«Мы живем в государстве, в котором защита социальных прав и интересов граждан являются приоритетным направлением. Уверен, вы удачно воспользуетесь государственной поддержкой, купите квартиру или построите дом. Теперь у вас есть весомая база для счастливой и успешной жизни», — отметил Евгений Григорьев.

Обладателей жилищных сертификатов также поздравил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Перед вами открываются новые возможности – вы осуществите первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь при поддержке нашего государства. Окружная администрация города Якутска и Якутская городская Дума дальше будут поддерживать и развивать такие программы для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», — подчеркнул Альберт Семенов.

Жилищные сертификаты номиналом более 4 миллионов рублей получили Валерия Аммосова, Анастасия Григорьева, Прасковья Игнатьева, Надежда Кириллова, Артур Рахимов, Евдокия Стручкова, Евдокия Трофимова, Алексей Егоров.

Студентка Евдокия Стручкова рассказала, что ей с маленьким ребенком приходится снимать квартиру.

«Безусловно, я очень рада такой большой поддержке. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят в очереди и могут получить готовые квартиры через нескольких лет. А жилищные сертификаты удобны тем, что средства поступают на счет в течение 10 дней. И у нас есть выбор – купить или строить», — поделилась Евдокия Стручкова.