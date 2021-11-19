Маэстро Гергиев отмечен государственной наградой Якутии

Необычный концерт состоялся в Якутске 18 ноября. Заявлен он был на 20 часов, так как чартерный рейс из Кемерово должен был приземлиться в Якутске в 18.30. Однако что-то пошло не так, и рейс вылетел с задержкой.

В 20 часов министр культуры и духовного развития республики Юрий КУПРИЯНОВ хлебом-солью и кумысом встретил в аэропорту Якутска всемирно известного дирижера Валерия ГЕРГИЕВА и оркестр Мариинского театра. Прибывшие без всякого отдыха сразу же отправились в ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, где уже собралась публика.

В итоге концерт начался в 21.10. Но публика проявила редкое понимание. В фойе продавали цветы. Сцена театра была украшена композициями из живых цветов. В фойе играл струнный оркестр.

На концерте прозвучали редко исполняемые в Якутске произведения:

Дмитрий Шостакович Симфония №1 фа минор, соч. 10 в четырех частях;

Сюита из балета «Чудесный мандарин» Белы Бартока;

Александр Скрябин Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня»), на рояле солист – Александр ТОРАДЗЕ;

Игорь Стравинский Колыбельная и финал из балета «Жар птица»;

Иоган Штраус «Летучая мышь».

Все желающие могли увидеть концерт онлайн на сайте Филармонии Якутии, как сообщалось ранее.

Почему одни и те же ноты, произведения композиторов звучат по-разному в зависимости от исполнения? Как дирижирует маэстро Гергиев – отдельное шоу, которое надо видеть. Он дирижирует не только руками, а всем телом, всей душой, временами подпрыгивая от страсти. Оркестр – живой организм, который мгновенно реагирует на все нюансы от дирижера.

Быть лидером – значит щедро делиться талантом, наработками, находками. Оркестр Мариинского театра активно работает с регионами. Днем ранее они выступили в Кемерово, затем приехали в нам в Якутск, и уже на следующий день дают концерт во Владивостоке. Валерий Гергиев с гордостью говорит о культуре нашей страны, в которой 10-15 великих композиторов, много великих художников, произведения которых выставлены в Эрмитаже, Третьяковской галерее и других музеях. Ни одна страна, ни одна культура не могут свысока относиться к стране, давшей миру столько великих талантов.

В ходе концерта Валерий Абисалович извинился перед якутянами за задержку самолета. И отметил, что он в курсе большого проекта республики – Арктического центра эпоса и искусств. Он много раз приезжал с проектами в Якутск, и уже тогда говорил, что республике необходим концертный зал с хорошей акустикой. Все профессионалы знают, что зал ГТОиБ никуда не годится в этом плане.

— Сейчас много прекрасных залов строят, особенно в Азии. Китай много построил. Строит Япония. Корея. И мы строим. Во Владивостоке. И Якутск строит свой проект. Мы как ваши друзья поддерживаем это. Будем приезжать, давать концерты, — отметил маэстро Гергиев.

После музыкальной части началась официальная. Внесли огромную корзину белых цветов от Юрия ТРУТНЕВА, представителя президента России в Дальневосточном округе — заместителя председателя правительства РФ. Огромный букет красных роз от Алексея ЧЕКУНКОВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. И Трутнев, и Чекунков находятся в командировке в Якутске. Большую корзину красных цветов от главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. Большой букет красных роз от спикера Ил Тумэна Алексея ЕРЕМЕЕВА. Зрители от всей души вручили цветы маэстро Гергиеву и пианисту Торадзе.

Затем на сцену легко взбежал глава республики. Айсен Николаев взволнованно поблагодарил музыкантов за великолепную музыку, отметил, что это лучший подарок для якутян. Все, кто прослушал этот концерт, поверили, что добро всегда побеждает зло, а человечество непременно победит пандемию коронавируса. Этим концертом началась череда мероприятий, посвященных грядущему юбилею – 100-летию ЯАССР, когда наша республика получила свою государственность. Юбилейные мероприятия утверждены правительством России. Айсен Сергеевич отметил, что Валерий Гергиев является другом Якутии, якутян. Теперь в составе оркестра есть и якутяне. Затем ил дархан вручил Валерию Абисаловичу государственную награду Якутии – почетный знак «Гражданская доблесть». Зрители горячо поддержали аплодисментами это награждение.

Отметим, что в состав оркестра Мариинского театра в группу первых скрипок входит выпускница Высшей школы музыки Якутии им. В.А. Босикова Екатерина СКУРТУ, которая окончила класс профессора Ларисы ГАБЫШЕВОЙ. Раньше она играла в «Виртуозах Якутии».

Генеральный директор Филармонии Якутии Туйаара ПЕСТРЯКОВА отметила на брифинге, что на концерте выступили их хор и музыканты струнного ансамбля Arco ARTico.

— Это результат нашего многолетнего сотрудничества с Мариинским театром, потому что такой кредит доверия не может быть на пустом месте. Это уже профессиональное признание нашего становления, роста, — отметила Туйаара Игоревна.

Валерий Гергиев отметил, что совместно с Якутией проделано немало проектов. Но самое главное – что ждет впереди. И во время брифинга он отметил, что республике нужен концертный зал с хорошей акустикой, технически современно оснащенный, чтоб можно было качественно исполнять мировую классику.

Несомненно, единственный концерт в Якутске прославленного коллектива стал выдающимся событием для любителей классической музыки и открыл череду юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию республики. Филармония Якутии в этом году отмечает свое 10-летие. Конечно, состоявшееся мероприятие — результат совместного труда большого количества людей, за что большая им благодарность.

История сотрудничества Мариинского театра и Филармонии Якутии

Мариинский театр в Республике Саха (Якутия):

2007 – Якутск — два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер — Валерий Гергиев;

2008 – Якутск – два концерта Академии молодых певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева) в рамках МПФ (Московского пасхального фестиваля);

2009 – Якутск и Мирный — концерты Академии молодых певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева);

2010 – Якутск и Мирный — концерты Академии Молодых певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева) в рамках МПФ.

2011 – Якутск – концерт Симфонического оркестра и балета Мариинского театра (худ. рук. — директор Валерий Гергиев);

2012 – Якутск – Концерты с участием солистов Мариинского театра и концерт Мариинского брасса с участием духового оркестра Lena River Brass Филармонии Якутии;

2014 – Якутск – два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер — Валерий Гергиев в рамках МПФ, солисты: Денис Мацуев (фо-но), Иван Почекин (скрипка) с участием 30-ти артистов струнного состава ГСО Symphonica ARTica;

2015 – Якутск – концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева) в сопровождении ГСО Symphonica ARTica, дирижер – Н. Базалева;

2016 – Якутск – опера Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре»

в концертном исполнении. Мариинский театр, дирижер — Валерий Гергиев;

2017 – Якутск – концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева) в рамках МПФ в сопровождении ГСО Symphonica ARTica, дирижер – Н. Базалева;

2021 – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер — Валерий Гергиев с участием Симфонического хора Филармонии Якутии.

Академия молодых певцов Мариинского театра была представлена в Якутске, Мирном, Алдане, Нерюнгри с участием 35 вокалистов.

В Дальневосточном федеральном округе в сопровождении Государственного концертного оркестра Якутии (Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке), а также в Иркутске и Челябинске – с участием 12 вокалистов.

Филармония Якутии в Мариинском театре:

2012

— в феврале концерт Государственного концертного оркестра Якутии, дирижер Н. Базалева, с солистами Академии молодых певцов Мариинского театра (худ. рук. Л. Гергиева);

— в ноябре концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Фабио Мастранжело, солисты: Хьюго Тиччиати (скрипка), Йохан Бридгер (маримба, Швеция).

2014

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Фабио Мастранжело, солистка – Ульяна Голикова (скрипка, Якутск).

2015

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Н. Базалева, солисты-выпускники Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова: Екатерина Рахимова (скрипка, Москва), Надежда Иванова (виолончель, Москва), Наталья Зюзина (фортепиано, Москва).

2016

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Фабио Мастранжело, солисты: Ульяны Голиковой (скрипка, Якутск), Алисы Саввиновой (хомус, Якутск), Вероники Лыткиной (кырымпа, Якутск), квартета виолончелистов Rastrelli Cello Quartet (Германия-Россия), рук. Кирилл Кравцов.

2017

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Фабио Мастранжело, солист — Рэм Урасин, Казань).

2018

Концерт ГСО Symphonica ARTica дирижер — Фабио Мастранжело, солист – Алексей Лундин (скрипка, Москва).

2019

Концерт ГСО Symphonica ARTica, дирижер — Наталья Базалева. Солисты: Мартти Роуси (виолончель, Финляндия) и выпускника ВШМ РС(Я) Сергей Танин (фортепиано, Швейцария).

2022

В плане торжественных мероприятий, посвященных 100-летию ЯАССР 29 июля 2022 г. — концерт ГСО Symphonica ARTica в Мариинском театре.

Концерты камерных коллективов Филармонии Якутии: струнного ансамбля Arco ARTico, ансамбля балалаечников «БалАнс», ансамбля Camerata Yakutsk, Sakha-Brass состоялись в камерных залах: им. Прокофьева, им. Мусоргского и им. Щедрина (Мариинка-2).