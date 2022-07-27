Лучше воздержаться от ягодных туров в Алданский район из-за режима ЧС

Ягодников Якутска призывают воздержаться от посещения лесов в Алданском районе

Окружная администрация города Якутска призывает жителей и гостей столицы воздержаться от посещения лесов на территории Алданского района из-за режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории МР «Алданский район».

Администрация Алданского района просит жителей республики, в частности города Якутска не вестись на рекламные объявления об организации «ягодных туров» на территорию района во благо своей же безопасности.

«До нас дошла информация о том, что жителей города Якутска приглашают централизованно, на автобусах вывезти в район Мундручу для сбора дикоросов. Просим жителей и гостей города Якутска воздержаться от посещения лесного массива в Алданском районе для своей же безопасности», — сказали в администрации муниципального района «Алданский район».

Отметим, в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с лесными пожарами. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) от 23 июня 2022 года №110 на территории Якутии введён запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств в связи с введением режима повышенной готовности из-за лесных пожаров.