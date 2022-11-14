ЛОРП завершает навигацию — 2022

ПАО «ЛОРП» в навигацию – 2022 перевезено 1,5 миллиона тонн грузов.

11 ноября в дирекции ПАО «ЛОРП» состоялось итоговое мероприятие, посвященное закрытию навигации текущего года. Коллектив речников поздравили: первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Дмитрий Садовников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев, председатель Ленского баскомфлота Евгений Кейсевич, представители партнёров – ГУП ЖКХ РС (Я), АО «Саханефтегазсбыт», АО «Теплоэнергосервис», АО НК «Туймаада-нефть» и другие. По итогам навигации работникам ЛОРПа, отличившимся в текущую навигацию, были вручены грамоты Правительства РС (Я), министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), ведомств, предприятий республики и ПАО «ЛОРП».

В приветственной речи генеральный директор пароходства Сергей Александрович Ларионов отметил, что в этом году навигация стала поистине проверкой на прочность для речников.

В навигацию 2022 года экипажи показали высокие производственные результаты и отличились слаженной работой, основанной на взаимовыручке и товариществе:

Экипаж теплохода «Капитан Каблуков» под руководством капитана судна Андрея Селюкова развернул санитарный пост и принял участие в успешном спасении горящего судна, теплохода «Василий Дубровский».

Коллектив Жатайского судоремонтного завода и экипаж судна «Неман» в кратчайшие сроки осуществили ремонт и модернизацию одного из старейших судов Ленского флота, барового буксира «РИОН». После чего он благополучно совершил разовый переход до Нижнеянска и выполнил все поставленные производственные задачи.

Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев поблагодарил и отметил работу коллектива, который в тяжелейших ледовых условиях организовал доставку важного груза до Среднеколымска, благодаря слаженной работе капитана буксира «ОТ-2038» Константина Чумакова и членов экипажа.

В текущую навигацию показали высокие результаты экипажи следующих судов: теплоходы «СК-2040», «Ульяна Громова», «Капитан Орлов», «СК-2014», «Капитан Богатырев», «ОТ-2035», «ОТ-2038», «Капитан Лазарев», «Механик Лобанов», «Севан», плавкраны «Т-175», «Т-126», теплоходы «Дунай», «СПН-699», «Ленанефть-2064», «Петр Бекетов», «СПН-722», «СОТ-1133», «Ленанефть-2032», «Ленанефть-2041», «Капитан Спиридонов», «ТО-1552», «Механик Маслюк», «Зея».

В этом году по итогам работы 2021 года Ленское объединенное речное пароходство в лице Сергея Александровича Ларионова удостоено Государственной награды – «ЛИДЕР ОТРАСЛИ», которая присваивается исключительно Лучшим предприятиям России.

Все навигации трудны, но каждая трудна по-своему. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Труженики ПАО «ЛОРП» не остались безучастными. Несмотря на все сложности, связанные с навигационными процессами, сотрудники пополнили ряды вооруженных сил Российской Федерации. Руководством пароходства сразу же были приняты все необходимые меры для бесперебойной работы флота и поддержки мобилизованных сотрудников. Руководство пароходства выразило благодарность Правительству Республики Саха (Якутия), Федеральному агентству морского и речного транспорта, Российской палате судоходства, которые учли важность предприятия, выполняющего государственный заказ, осуществляющего северный завоз, и оказали поддержку для пароходства в обеспечении брони для части сотрудников.

По поддержке Специальной военной операции проведен ряд мероприятий. Мобилизованным и их семьям оказана адресная социальная помощь. Рабочие места мобилизованных сохранены.

В этом году навигация началась 6 мая, а 1 ноября был спущен вымпел навигации. В 2022 году было задействовано 240 единиц транспортного флота, в том числе перегрузочной техники. В целом по пароходству доставлено около полутора миллиона тонн народно-хозяйственных грузов с продукцией 1 миллиард 400 миллионов тонно-километров.

Навигация прошла в условиях: позднего вскрытия р.Алдан, сложной гидрометеорологической обстановки на р.Вилюй, высоких уровней на верхней и средней Лене, приведших к затоплению причалов, что стало причиной простоев судов в ожидании погрузки-выгрузки, ветро-волновых режимов на морских участках, сложной ледовой обстановки на участке: устье реки Колыма – порт Певек.

Флот ещё продолжает работать: в Карском море — теплоходы «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий» доставляют грузы на Харасавэй, на Лене — на социально-значимых перевозках грузов по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай ответственно трудятся экипажи ледокола «Капитан Бабичев», буксира «Капитан Бурковский» и баржи «Жатай-1». Перевозки начались 1 ноября и продлятся в зависимости от гидрометеорологических условий.

Благодаря слаженной работе плавсостава, береговых подразделений в Арктику доставлен весь плановый объем жизненно-важных грузов. Навигация успешно завершена без случайных отстоев на реках, флот в текущий межнавигационный период расставлен в плановых пунктах зимнего отстоя.

В мероприятии отличившиеся работники пароходства, которые самоотверженным трудом добиваются больших успехов, были отмечены наградами самого различного уровня.

Генеральный директор Сергей Александрович Ларионов объявил о завершении навигации-2022 и отметил: «От всей души поздравляю весь коллектив пароходства с завершением навигации, которая нынче прошла в очень сложных условиях, с выполнением всех договорных обязательств. Выражаю огромную благодарность плавсоставу, береговым подразделениям – всему коллективу ПАО «ЛОРП» за самоотверженный труд, за вашу слаженную, ответственную работу и объявляю об официальном завершении Навигации-2022 года и желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и мирного неба!»

С закрытием навигации работа сотрудников водного транспорта не прекращается. Труд речника – это непрерывный процесс. Впереди не менее важный этап – судоремонт, подготовка флота к следующей навигации.