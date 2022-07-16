ЛОРП: навигация идёт по плану

По состоянию на 15 июля в эксплуатации находятся 162 единицы флота. С начала навигации судами ПАО «ЛОРП» перевезено 511,8 тысяч тонн грузов: 375,8 тысяч тонн сухогрузов и 136 тысяч тонн нефтеналива.

Из Осетрово теплоходы «Селенга», «Днестр», «Валентин Вычужин» вышли с баржами, гружеными трубой большого диаметра назначением на Солянку и т/х «Зея» — до Витима. Активно продолжается погрузка ТБД на составы т/х «Капитан Каблуков», «Неман», «Аян», т/х «Нюя» сегодня отправится с МП-2562 с техгрузом на Витим.

В районе Олёкминска сохраняются высокие уровни воды в связи с выходом паводковых вод с рек Олёкма и Витим. Но рабочий процесс не оставливается, на выгрузке — плавкран Т-175.

В районе Якутска продолжается перевозка щебня по маршруту: Верхний Бестях-Нижний Бестях. В Мохсоголлохе погрузили плиты на баржу М-21 назначением на Зелёный Мыс, на очереди – баржа М-28. Плита доставляется для реконструкции аэропорта в п.Черский. В Нижнем Бестяхе т/х «Капитан Марков» под погрузкой генеральными грузами назначением на Колыму.

На устье р.Алдан началась перевалка каменного угля назначением на Нижнеянск. Первым грузится т/х «Капитан Орлов» под руководством опытного капитана Андрея Пласкеева, на очереди – «Дионисий Хитров».

К Джебарики Хая подходят под погрузку каменного угля назначением на Нижнеянск «Механик Курчатов» и «Капитан Суетин». «СОТ-1135», «СОТ-1133» и «СК-2014» загрузились в Мироновском угольном разрезе каменным углем и следуют в п.Хандыга. Выгрузку будет производить п/к Т-921.

В Жиганске выгрузился т/х «Механик Лобанов» и следует в Мироновский угольный разрез под погрузку угля назначением на Жиганск. Данным рейсом теплоход закроет плановый объем доставки угля на Жиганск. В настоящее время в Жиганске идёт выгрузка с баржи т/х «Иннокентий Высоких».

Ледокол «Капитан Бабичев» с составом их двух барж с каменным углем следует на Быков Мыс, вчера состав прошел Жиганск,

На р.Яна в связи с подтоплением причалов в п.Батагай у флота нет возможности выгрузиться. Флот находится в ожидании снижения уровней воды.

На р.Колыма теплоходы «Капитан Богатырев» и «Капитан Слобожанин» загрузились в Среднеколымске и следуют в Зелёный Мыс для подготовки к выходу на морской участок. Буксир «Софрон Данилов» также загрузился и следует в Зеленый Мыс.

На Индигирке флот технически готов к арктической навигации и в ближайшие дни направится на бар реки для встречи судов и принятия груза с морского участка.