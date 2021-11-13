ЛОРП: Навигация –2021 успешно завершена! Перевезено более 1500000 тонн грузов

12 ноября в дирекции ПАО «ЛОРП» состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию навигации текущего года. Коллектив речников поздравили – руководитель секретариата первого заместителя Председателя правительства РС(Я) Антон Артемьев, первый заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности РС(Я) Иннокентий Андросов, руководитель Департамента водного и железнодорожного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Семён Коркин, начальник Северо-Восточного управления Госморречнадзора Владислав Константинов, председатель Ленского баскомфлота Евгений Кейсевич. По итогам навигации работникам ЛОРПа, отличившимся в текущую навигацию, были вручены грамоты правительства РС(Я), министерства транспорта республики и ведомств республики.

В приветственной речи генеральный директор пароходства Сергей Александрович Ларионов отметил, что в этом году навигация стала поистине проверкой на прочность для речников.

2 ноября был спущен вымпел навигации, которая началась 10 мая — на 2 недели позднее прошлогодней из-за позднего открытия судоходной обстановки на верхнем участке р.Лена. Навигация прошла в сложнейших условиях: ограниченной видимости из-за крупных лесных пожаров, низких уровней воды рек Амга, Вилюй, Алдан и арктических рек Яна, Колыма и Индигирка, также в связи с ветро-волновыми режимами на морских участках.

Несмотря на все трудности, а также влияние пандемии коронавируса, пароходством были приняты все возможные меры для выполнения принятых договорных обязательств.

В навигацию было задействовано 247 единиц транспортного флота и перегрузочной техники. Нарастающим итогом с начала навигации в целом по пароходству, по предварительной оценке, отправлено более 1 миллиона 510 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов с продукцией 1 миллиард 460 миллионов тонно-километров. Из числа перевезённых грузов: нефтепродукты наливом составили 444 тысячи тонны, сухогрузы 1 миллион 66 тысяч тонн.

В настоящее время флот ещё продолжает работать на перевозке автотранспорта с сопровождением ледокола по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. Перевозки начались 3 ноября и продлятся в зависимости от гидрометеорологических условий.

Благодаря слаженной работе плавсостава, береговых подразделений в Арктику доставлен весь плановый объем жизненно-важных грузов. Навигация успешно завершена без случайных отстоев на реках, флот в текущий межнавигационный период расставлен в базовых пунктах зимнего отстоя.

В текущую навигацию хорошо отработали экипажи следующих судов:

«Валентин Вычужин», «Ульяна Громова», «Зея», «СК-2030», «Капитан Богатырёв», «Капитан Бурковский», «Дионисий Хитров», «Софрон Данилов», «СК-2014», «СК-2032», «Ленанефть-2032», «Ленанефть-2054», «Ленанефть-2064», «Пётр Бекетов», «СПН-722», плавкраны «Ганц-135», «Строитель Малышев».

В торжественном мероприятии отличившиеся работники пароходства, которые самоотверженным трудом добиваются больших успехов, были отмечены наградами самого различного уровня.

Генеральный директор Сергей Александрович Ларионов объявил о завершении навигации-2021 и отметил: «От всей души поздравляю весь коллектив пароходства с завершением навигации, которая нынче прошла в очень сложных условиях, с выполнением всех договорных обязательств. Выражаю огромную благодарность плавсоставу, береговым подразделениям – всему коллективу ПАО «ЛОРП» за самоотверженный труд, за вашу слаженную, ответственную работу и объявляю об официальном завершении Навигации-2021 года и желаю всего самого наилучшего!»