Липецкие зоозащитники заговорили о деньгах!

Липецкие собаколовы прибыли в Якутск, как заявлялось ранее, с благими намерениями – по зову души и сердца абсолютно безвозмездно помочь в отлове собак гуманными методами. Так же предполагалось, что они осуществят общественный контроль в пунктах передержки животных Якутска. Подчеркивалось, что они прибывают за свой счет, сами снимают помещение, делятся ресурсами и своими компетенциями. В общем, ура и браво!

Липецкие собаколовы в Якутск действительно прибыли. В ППЖ Якутска побывали и своим мнением поделились. Как следует из видео, они лично убедились, что в Якутске собаки содержатся в надлежащих условиях, и все не так уж и страшно, как преподносят на просторах интернета некоторые зоозащитники.

Сегодня Липецие собаколовы добрались в Департамент ветеринарии, где состоялся обмен мнениями. Как следует из публикации, Липецкая сторона поднимает вопрос о финансировании и материальной заинтересованности.

По телефону с Департаментом ветеринарии связалась представитель Липецкого приюта «Счастливый берег», которая представилась Ларисой Александровной. Она интересовалась вопросами финансирования, участия в госторгах и открытия филиала Липецкого приюта на территории Якутска.

Получается, приезд Липецких собаколовов в Якутск был не благотворительной акцией, а маркетинговым ходом?

В Департаменте ветеринарии РС(Я) состоялась встреча с представителями приюта «Счастливый берег» из Липецкой области

17 января 2022 года в актовом зале Департамента ветеринарии РС(Я) состоялась встреча с представителями приюта животных без владельцев из Липецкой области «Счастливый берег» Иваном ПРОКОФЬЕВЫМ – начальником службы отлова и Артемом БАУРИНЫМ – отловщиком безнадзорных животных.

Ранее, во время переговоров по телефону, представитель приюта, представившись Ларисой Александровной, интересовалась вопросами финансирования, участия в госторгах и открытия филиала их приюта на территории г. Якутска.

На встрече присутствовали руководитель Департамента ветеринарии Петр ПЕТРОВ, заместитель руководителя Саргылана ПАВЛОВА и государственные инспекторы. Саргылана Петровна рассказала о работе по обращению с животными без владельцев, проводимой в республике.

На встрече представители приюта сообщили, что они прибыли в Якутию в целях обмена опытом по обращению с животными без владельцев в связи с распространяемой в средствах массовой информации о резонансных случаях жестокого обращения с собаками, а также поделились планами предстоящей работы.

В целом встреча прошла в конструктивном, деловом ключе.