Ледоход на реках Якутии: обстановка на сегодня — Оперштаб

По данным республиканского оперштаба, ледоход в Якутии продолжается на реках Лена, Нюя и Вилюй. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского и Олекминского районов. Нижняя кромка ледохода на реке Нюя вышла в устье. На реке Амга у села Амга отмечаются подвижки льда и разводья. Вскрытие рек Алдан и Олёкма на территории Якутии ожидается в ближайшие сутки-двое, реки Витим – 15-18 мая, реки Алдан – 14-16 мая. На остальных реках севера и северо-востока Якутии сохраняется зимний режим.

Река Лена

В пределах Олекминского района на участке «Дабан – Олекминск» отмечаются подвижки льда и разводья. Ниже по течению реки в пределах Олекминского и центральных районов суточный подъем уровней воды составил 0,2 – 0,6 м за сутки, наблюдаются закраины и вода на льду.

Активная фаза ледохода проходит по территории Ленского и Олекминского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается у населённого пункта Мача Олекминского района (2313 км до устья), уровень воды составляет 558 см. (+12 см. за 4 часа) при критической отметке 1290 см, наблюдается густой ледоход.

На участке «Батамай – Мача» наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка ледохода – у города Ленск Ленского района (2508 км до устья), уровень воды составляет 508 см. (-11 см. за 4 часа) при критическом уровне 1410 см (1760 см с учетом дамбы), наблюдается редкий ледоход.

Протяжённость ледохода на реке Лена составляет 197 км.

Прогноз вскрытия реки Лена в ближайшие сутки – в сроки близкие к норме. Ледоход на участке «Табага – Якутск – Кангалассы ГО «город Якутск» ожидается 16 – 18 мая 2022 года.

Река Нюя (левый приток Лены)

Нижняя кромка ледохода на реке Нюя вышла в устье. Верхняя кромка наблюдается у населённого пункта Беченча (132 км до устья), уровень воды составляет 505 см (+25 за сутки) при критическом 1000 см., фиксируется редкий ледоход.

Протяжённость ледохода составляет 132 км. За сутки ледоход продвинулся на 112 км.

Река Олекма (правый приток реки Лена)

На территории Забайкальского края наблюдаются закраины, у гидропоста Средняя Олекма за сутки зафиксирован незначительный спад уровня воды.

На участке «Джикимда – Куду-Кюель» Олекминского района лед подняло, закраины, за сутки наблюдается незначительный спад уровня воды.

На реке Чара у гидропоста Токко Олекминского района – разводья, уровень воды составляет 389 см (+19 см за 4 часа) при критическом уровне 870 см.

У гидропоста Токко Олекминского района (122 км до устья) – подвижка льда, разводья, наблюдаются колебания уровня воды на 20-50 см за сутки.

Прогноз вскрытия реки Олекма – в ближайшие сутки-двое, на реке Чара у гидропоста Токко – в сроки близкие к норме ожидается ледоход. 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке «Джикимда – Куду-Кюель».

Река Витим (правый приток р. Лена)

В верхнем течении реки, на территории Забайкальского края, на участке «Романовка – Неляты» наблюдаются подвижки льда, колебания уровней воды составляют 1-3 см.

На участке «Бодайбо – Мама» Иркутской области – закраины, полыньи, вода на льду, суточный рост составляет 2-15 см.

Прогноз вскрытия реки Витим на территории Республики Саха (Якутия) ожидается 15-18 мая (норма 15 мая).

Река Алдан

На реке Алдан повышение уровней воды за сутки составило в верхнем течении от 1 до 10 см, в среднем и нижнем течении – от 15 до 45 см, отмечаются закраины, вода на льду, лёд потемнел.

На реке Мая (правый приток реки Алдан) у села Усть-Юдома Усть-Майского района в сроки близкие к норме начался ледоход. Уровни воды при вскрытии ниже нормы.

У населённого пункта Усть-Юдома наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 460 см (-24 см за 4 часа), критический уровень 1460 см.

У гидропоста Чабда наблюдается редкий ледоход, уровень воды – 373 см (-21 см за 4 часа).

Прогноз вскрытия реки Алдан – ледоход на участке «Суон-Тит – Томмот» Алданского района ожидается 14 – 16 мая (норма 11 мая). Ледоход на участке «Усть-Миль – Петропавловск – Эльдикан» ожидается 15 – 17 мая (норма 13 мая).

Река Амга

На всём протяжении реки Амга (левый приток р.Алдан) продолжается повышение уровней воды от 5 до 10 см за сутки, отмечаются закраины, у села Амга отмечаются подвижки льда и разводья, уровень воды 287 см (-2 см за 4 часа) при критическом уровне 925 см.

Прогноз вскрытия реки Амга на участке «Амга – Терють» ожидается 14 – 16 мая, что на 4-5 суток позже нормы.

Река Вилюй

В верхнем и нижнем течении реки сохраняется подъём уровней воды с интенсивностью от 10 до 40 см за сутки. В пределах Сунтарского района наблюдаются подвижки льда и разводья. На участке «Нюрба – Вилюйск» продолжается подъём уровней воды от 0,2 до 0,4 м. за сутки, закраины и вода на льду.

Прогноз вскрытия реки Вилюй – в ближайшие сутки-двое на участке «Крестях – Сунтар» ожидается ледоход.

Река Колыма

В результате плановых попусков Усть-Среднеканской ГЭС у населённого пункта Среднекан Магаданской области наблюдается ледоход. Расстояние до границы с республикой составляет 490 км.

Вскрытие реки Колыма у гидропоста Зырянка ожидается 19 мая 2022 года (норма 20 мая).

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у гидропоста Нелемное Верхнеколымского района (55 км до устья) наблюдается повышение уровней воды от 10 до 25 см за сутки, вода на льду, в ближайшие сутки – двое ожидается подвижка льда.

Прогноз вскрытия реки Колыма – в ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда.

На остальных реках севера и северо-востока Якутии сохраняется зимний режим.