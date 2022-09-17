Кросс наций: в Якутске ограничат движение по Сергяхскому шоссе



Сегодня, 17 сентября 2022 года, в городе Якутске с 11:30 часов до 14:00 часов временно будет ограничено движение транспортных средств по Сергеляхскому шоссе от пересечения Сергеляхского шоссе и улицы Лермонтова до пересечения Сергеляхского шоссе и улицы Дежнева, а также по улице Ойунского от пересечения улицы Ойунского и Сергеляхского шоссе до пересечения улицы Ойунского и улицы Каландаришвили. «Кросс нации» в Якутске состоится напротив учебного корпуса АГАТУ. Регистрация начнется с 09:00 ч. до 11:00 ч. Торжественное открытие забега состоится в 11:30, старт будет дан в 12:00 ч.