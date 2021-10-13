Коля Черов опять на скамье подсудимых

Сегодня, 13 октября, в Якутском городском суде судья Дмитрий Мекюрдянов проведет первое судебное заседание по уголовному делу Николая Черова, который обвиняется по ч. 1 ст 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия).

Как сообщалось в СМИ, известный персонаж 90-х годов Николай Черов задержан за разбойное нападение на автосервис.

По информации МВД Якутии, в рабочий день в автосервис ворвался мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему деньги. Он забрал пять тысяч и скрылся. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее судимый за наркопреступления 56-летний местный житель. У него изъяли пневматический пистолет и кухонный нож. На похищенные деньги мужчина купил алкоголь.

Николай Черов — сын бывшего якутского градоначальника и предпринимателя Ивана Черова. В свое время Николая Черова называли одним из главарей «нюрбинской группировки». Владел популярным в Якутске клубом «Стелс», руководил строительной компанией «Черов и К».

Известны скандальные ДТП с участием Николая Черова — в 2009 года он на «Лексусе» столкнулся с пятью авто и снес автобусную остановку в центре города.

Николай Черов ранее привлекался к уголовной ответственности за употребление, хранение и перевозку наркотиков.

В июле 2017 года он угрожал таксисту гранатой, который вызвал полицию, указав, что Черов спрятал гранату под крыльцом ресторана. Черова задержали, выяснилось, что граната учебная.