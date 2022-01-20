Как в 2022 году выгодно платить за проезд в автобусах Якутска

Стоимость проезда за наличный расчет и по банковским картам в городском и пригородном транспорте в столице Якутии составляет 33 рубля. Для экономии пассажирам предоставляется возможность оплачивать проезд безналичным способом – проездным билетом, картой «Спутник», транспортной картой и виртуальной картой.

При безналичной оплате в автобусах Якутска установлены следующие тарифы:

Проездные билеты

Экономнее всего ездить по проездным билетам с ограниченным сроком действия – стоимость за поездку составляет от 19,2 до 22,5 рубля.

Стоимость 60 поездок на 30 дней по проездному билету – 1 150 рублей, то есть 19 рублей 17 копеек за одну поездку.

При покупке проездного с лимитом 60 поездок на 60 дней – стоимость поездки составляет 20 рублей 83 копейки, цена за карту – 1 250 рублей.

Стоимость поездки по проездному на 40 поездок за 60 дней составляет 22 рубля 50 копеек, сама карта стоит 900 рублей.

Проездные билеты можно приобрести в платежных терминалах с функцией продажи и пополнения транспортных карт и проездных – киосках самообслуживания Алмазэргиэнбанка. Адреса терминалов АЭБ Вы можете посмотреть на сайте банка и в приложении Карты «2ГИС» (см. прикрепленную картинку).

Карты «Спутник»

По картам «Спутник», которая заменила обычную транспортную карту старого образца, поездка стоит 26 рублей. Транспортную карту «Спутник» можно приобрести в офисах Алмазэргиэнбанка, киосках «Горпечать», а также у кондукторов МУП «ЯПАК» — при наличии.

Баланс карты можно пополнить через киоск самообслуживания и терминалы АЭБ, а также в мобильных приложениях «Транспортная карта Якутии» АСОП и «АЭБ Онлайн». Проверка остатка денежных средств на карте «Спутник» осуществляется через приложение АСОП и телеграм-бот «Транспортная карта Якутии» @YktTransportBot.

Транспортные карты старого образца и Виртуальные карты

По классической транспортной карте старого образца, которая также еще действует, и Виртуальной карте (создается в приложении АСОП и позволяет производить оплату с использованием QR-кода или NFC-интерфейса) цена за поездку составляет 28 рублей.

Безлимитные проездные для пригородных маршрутов

В пригородах города Якутска экономить на проезде можно с безлимитными проездными билетами «Пригородный» и «Пригородный Плюс».

Месячный проездной билет «Пригородный» стоит 2 600 рублей. Обращаем внимание, что безлимитный проезд в автобусах МУП ЯПАК не действует на территории Жатая.

Месячный проездной билет «Пригородный Плюс» — безлимитный проезд в автобусах МУП ЯПАК без каких-либо ограничений по территории – стоит 3 000 рублей.

Билеты действуют 30 календарных дней с момента покупки. Проездные билеты «Пригородный» и «Пригородный Плюс» можно приобрести в платежных терминалах Алмазэргиэнбанка.

Карта жителя Якутии и Социальная карта

для льготных категорий граждан

Стоимость активации безлимитного проездного по Социальным картам и Картам жителя Якутии составляет 511 рублей ежемесячно – для льготных категорий граждан.

Карта жителя Якутии для многодетных семей

Стоимость поездки составляет 26 рублей

Карта жителя Якутии без льгот

Стоимость поездки – 28 рублей. Пополнить баланс транспортного приложения можно только через терминал самообслуживания АЭБ.

Гражданин может отказаться от использования транспортного приложения на Карте жителя Якутии – в этом случае за проезд будут списываться 33 рубля за поездку, как по обычной банковской карте.

Школьная карта

Учащиеся начальных классов ездят в общественном транспорте Якутска бесплатно с сентября по май включительно.

Для среднего и старшего звена школьников из пригородных школ и малоимущих семей также действует Школьная карта, однако с ограниченным количеством бесплатных поездок в месяц. По пригородным маршрутам – 60 поездок, для малоимущих – 96 поездок в месяц. Поездки, которые выходят за рамки бесплатного количества, оплачиваются по тарифу Транспортной карты – 28 рублей.

Во время летних каникул, с июня по август, оплата проезда по Школьным картам осуществляется по тарифу Транспортной карты.

Добавим, что остальные учащиеся среднего и старшего школьного звена могут выбирать тариф для проезда в автобусах из предложенного выше списка карт.