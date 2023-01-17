17.01.2023
09:54
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Общество
Как учитывается стаж при уходе за ребенком?
Уход за ребенком до полутора лет дает право на стаж для назначения пенсии и пенсионные коэффициенты одному из родителей.
🔹 Стаж для назначения пенсии
1 год ухода = 1 год нестрахового периода для назначения пенсии
Максимум за всех детей — 6 лет.
❗️ До и после нестрахового периода должен быть период с уплатой страховых взносов.
🔹 Пенсионные коэффициенты за год ухода
🟢 первый ребенок — 1,8
🟢 второй ребенок — 3,6
🟢 третий или четвертый ребенок — 5,4
🔹 Если родители работали в этот период
Они могут выбрать, какой пенсионный коэффициент учесть для пенсии: за трудовой стаж или уход за ребенком.
❗️При стаже 42 года для мужчин и 37 лет для женщин возникает право на досрочную пенсию, но нестраховые периоды при этом не учитываются.
Фото: госуслуги
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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