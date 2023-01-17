Как учитывается стаж при уходе за ребенком?

Уход за ребенком до полутора лет дает право на стаж для назначения пенсии и пенсионные коэффициенты одному из родителей.

🔹 Стаж для назначения пенсии

1 год ухода = 1 год нестрахового периода для назначения пенсии

Максимум за всех детей — 6 лет.

❗️ До и после нестрахового периода должен быть период с уплатой страховых взносов.

🔹 Пенсионные коэффициенты за год ухода

🟢 первый ребенок — 1,8

🟢 второй ребенок — 3,6

🟢 третий или четвертый ребенок — 5,4

🔹 Если родители работали в этот период

Они могут выбрать, какой пенсионный коэффициент учесть для пенсии: за трудовой стаж или уход за ребенком.

❗️При стаже 42 года для мужчин и 37 лет для женщин возникает право на досрочную пенсию, но нестраховые периоды при этом не учитываются.