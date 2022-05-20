Как убивали Чомчоева. Версии жуткой ночи на Кэнкэмэ

В ночь на 12 мая на безлюдном лесном участке знаменитого ученого — исследователя, общественника, пожилого, глухого и полуслепого старика Анатолия Чомчоева жестоко били, над ним глумились, стреляли из травматического пистолета и резали ножом — сообщает Аламжи БУДАЕВ, сетевое издание «Саха Парламент».

Несчастный человек сумел выжить, завести машину, истекая кровью, доехать до города, где за его жизнь в реанимационном отделении хирургии боролась дежурная бригада врачей.

Это всколыхнуло Якутию, одни потрясенно задавали вопрос «как можно было не знать такую личность?», другие просто не понимали, кто мог позволить такую жестокость в отношении слабого, немощного дедушки.

И в то же время в ватсап-группах пошли гулять слухи что, дескать, порезали учёного его друзья-приятели, с которыми он пил (к сведению, Чомчоев — абсолютный трезвенник и апологет здорового образа жизни), что это месть за его патриотические взгляды и поддержку Путина. А то и ещё хлеще – росгвардейцы-оборотни приехали отжимать у хозяина приглянувшийся им живописный участок земли. И всё закончилось дикой перестрелкой в духе 90-х, в которой, покрошив всех, выжил лишь один, верхневилюец, бывший спецназовец, полковник Чомчоев…

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