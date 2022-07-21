Как решить проблему бомжей в Якутске?

В Якутии, как отмечают эксперты, среди бездомных и ведущих асоциальный образ жизни становится больше молодых. Зачастую причинами этого становятся алкогольная или наркотическая зависимость, переезд в город из сёл в поисках работы, семейные неурядицы, утрата возможности снимать жильё, потеря работы. Многие не находят себя, освободившись из мест лишения свободы. Почему эта социальная проблема обостряется, и как решить её на законодательном уровне — эти и другие вопросы подняли общественники с участием министерств и ведомств, сообщает ЯСИА.

Решая проблемы социализации бездомных, в первую очередь, как считают специалисты, необходимо поддерживать некоммерческие организации. К слову, таких организаций в Якутске всего несколько, и они не могут принять всех бездомных. К примеру, только через отделение социальной адаптации «Тирэх» за последние три года прошли больше тысячи людей: в 2019-м году — 645 человек, в 2020-м — 241, в 2021-м – 261.

«Сегодня в полустационаре проживают 46 бездомных, из них три женщины. Здесь они могут находиться от одного дня до полугода. Оказываем первичную медицинскую помощь. Полтора года мы работали в изоляции из-за пандемии, поэтому цифры пошли на понижение. В 2021 году из 261 человека через наш центр прошли 33 женщины, 90 человек – из мест лишения свободы. В этом году мы готовы оказать услуги 320 людям», — сообщила и.о. заместителя директора Республиканского комплексного центра социального обслуживания, заведующая «Тирэх» Елена Григорьева

По её словам, всего лишь около 7% бездомным удаётся вырваться из порочного круга. Многие уже привыкли жить на улице, вести разгульный и асоциальный образ, и вернуться к нормальной жизни им уже сложно. Обеспокоенность вызывает и увеличение преступности среди данных лиц.

«Как показывает статистика, в целом по республике люди, не имеющие постоянного места жительства, совершают каждое 20 административное правонарушение. Так, за шесть месяцев текущего года совершено 13 уголовных преступлений — кражи, побои, грабежи. Более половины преступлений приходится на Якутск», — проинформировал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних – начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по республике Филипп Гаврильев.