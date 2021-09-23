Избран председатель ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза России

23 сентября состоялась XI внеочередная выборная конференция Якутской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Внеочередная конференция созвана в связи с уходом на заслуженный отдых по собственному заявлению председателя отраслевого профсоюза Федора НЕЧАЯ.

Единогласным решением делегатов конференции на должность председателя профсоюза поддержана кандидатура Василины Павловны ЛУКИНОЙ. Как отмечено Федором Нечай, Василина Лукина – лидер, взращенный профсоюзами. «Начав профсоюзную деятельность в стенах УГРС АО «Сахатранснефтегаз», где начала свою трудовую деятельность слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, Василина Павловна показала себя как инициативный, неравнодушный, принципиальный профсоюзный лидер. Все мы знаем работу Василины Лукиной в качестве председателя Молодежного совета отраслевого профсоюза и далее Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии. Уверен, что оставляю дело, которому лично посвятил годы своей жизни, в надежные руки», — подчеркнул Федор Владимирович.

Кроме избрания председателя профсоюза, состоялись довыборы Совета председателей ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза России, контрольно-ревизионной комиссии.

В работе внеочередной выборной конференции приняли участие председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай ДЕГТЯРЕВ, заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Владимир ЗОТОВ, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

Профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев вручил Федору Нечаю медаль Федерации профсоюзов Якутии «За доблестный труд» со словами благодарности за большую проделанную работу в деле защиты прав и интересов работников отрасли.