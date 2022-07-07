Избитый претензий не имел, но полиция нашла виновных

3 июля 2022 г. в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен 28-летний мужчина, который сообщил сотруднику полиции, что неудачно упал и ни к кому претензий не имеет. Однако, характер телесных повреждений указывал на то, что травмы были получены в результате драки, в связи с чем сотрудниками полиции МУ МВД России «Якутское» была инициирована процессуальная проверка. Также в ходе интернет-мониторинга полицейскими была выявлена публикация видео драки в ночь на 3 июля, где сообщается, что потерпевший ищет участников инцидента для мирного разрешения конфликта и возмещения ими материального ущерба.

Проведя комплекс мероприятий и изучив записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что потерпевший получил телесные повреждения в результате драки возле одного из баров по ул.Ломоносова, вскоре были установлены двое 24-летних подозреваемых, которые дали признательные показания. В результате сотрудниками отдела дознания отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».

Полицейские обращаются к жителям и рекомендуют, в первую очередь, подавать заявление в полицию о факте причинения физического вреда, после чего на основании судебной медицинской экспертизы происходит взыскание причиненного физического вреда в судебном порядке.