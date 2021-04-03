Евгения Михайлова: Избиратели Якутска не ходят строем – кому от этого хорошо

Да, избиратели Якутска в очередной раз показали, что они «не ходят строем» на выборы. Не пользуются правом участия в политической жизни города. В общем-то, это их право. Возможно, избиратели Якутска тем самым доказывают, что они за отмену прямых выборов главы городского округа, как и в других российских регионах.

Это хорошо или плохо?

Реформа местного самоуправления 2014 г. позволяет регионам самостоятельно определять форму избрания – напрямую голосованием жителей или голосованием в представительном органе власти.

В большинстве областных центров и столицах республик отменены всенародные выборы. Экономия средств города – это хорошо, но отсутствие условий для волеизъявления горожан – это, думаю, недальновидно. Как известно, сегодня прямые выборы сохранены лишь в нескольких городах – в Томске, Абакане, Новосибирске, Якутске, Улан-Удэ, Анадыре, Хабаровске, в федеральных городах Москве и Санкт-Петербурге.

Глава Якутии Айсен Николаев высказал в Послании – 2020 свою принципиальную позицию о выборности глав МО. Он считает, что только сами жители могут избрать реального лидера, доверие к которому объединит людей для конкретных дел. А.С. Николаев не стремится лишать глав муниципальных образований политической самостоятельности и независимости. Возможно, потому что он сам недавно работал главой города и дважды успешно избирался горожанами. И так же, как Евгений Григорьев, был кандидатом от партии «Единая Россия».

Абсолютное лидерство

Будущий Глава РС (Я) в 2012 г. в 40 лет был избран главой городского округа при явке почти 70% (69,84%) избирателей Якутска. Айсену Сергеевичу доверие оказали более 56 тыс. горожан (47,73% от принявших участие и 33,26% от всех избирателей города) – это абсолютное лидерство среди всех избранных глав Якутска за последние 26 лет (до 1995г. мэра города назначал Президент РС(Я)). Тогда же Владимиру Федорову доверились 29,45 тыс. (25,11% от принявших участие и 17,49% от всех избирателей), Анатолию Кырджагасову – 21,19 тыс. (18,06% от принявших участие) горожан.

В 2018 г. приняли участие на выборах 82 тыс. 318 (44,06% от общего числа избирателей) горожан, за Сардану Авксентьеву проголосовали 32,9 тыс. (39,98% от принявших участие и 17,6% от всех избирателей), за Александра Саввинова – 26,09 тыс. (31,7%от принявших участие и 14% от всех избирателей), за Микаэла Заболотного – 6,05 тыс. (7,36%от принявших участие) горожан.

В 2020 г. приняли участие 83 тыс. 792 (41,73% от общего числа избирателей), Евгения Григорьева поддержали 37,08 тыс. (44,27% от принявших участие и 18,5% от всех избирателей), Виталия Обедина – 33,2 тыс. (39,67%от принявших участие и 16,54% от всех избирателей), Савву Михайлова – 9,5 тыс. (11,38% от принявших участие) горожан.

Напрашивается вывод

Чем больше избирателей города принимают участие в выборах, тем больше голосов получает кандидат от партии «Единая Россия».

И это справедливо! Ведь только партия «Единая Россия» отчитывается всенародно о своих реальных делах. Другие партии не отчитываются, видимо, перед избирателями, по крайней мере нет информации. А кто-то и вовсе не гнушается откровенной лжи в адрес «Единой России» и её членов.

«Пустая бочка пуще гремит» – народная мудрость предупреждает о пустом человеке, который громче всех говорит о своей исключительности, критикуя и тех, и других, при этом умалчивая о каких-нибудь своих достижениях для общего блага. Умный человек, как известно, живет и работает без шума и скандала, никому ничего не доказывает, никого не обвиняет в инакомыслии и не преследует людей за их мнение. И к чести членов партии «Единая Россия» эти самые качества мы адресуем им. Во время выборов все кандидаты обязаны рассказывать о своем позитивном опыте и планах на будущее, проводить агитационную кампанию за себя, а не рассказывать небылицы про своих конкурентов.

«Словно мухи, ходят слухи…»

Наряду с теми, кто действовал честно и открыто, и в этот раз в городе недобросовестные кандидаты, которые в своей жизни, как известно, мало что хорошего сделали для людей и для города, использовали «грязные» предвыборные технологии. В следующий раз я более подробно и с указанием ФИО расскажу, как недостойно ведут себя отдельные личности, которым люди доверяют свой голос, а они, размахивая мандатом, мягко говоря, врут. А сегодня – о слухах в марте 2021 г. Слухи сегодня рассматриваются как технология влияния на общественное сознание, мнение и настроение. Она рассчитана на психологические особенности людей: восприимчивость к острым ощущениям, подверженность депрессиям, впечатлительность и внушаемость, неспособность критически оценить правдоподобность, отсутствие желания уточнять обоснованность и др. Приведу пример умышленно сфабрикованного сообщения, построенного на незнании некоторыми избирателями процесса досрочного голосования. Хотя в интернете можно легко найти информацию о действиях УИК при организации и проведении досрочного голосования избирателей, да и на стендах городских УИК эти правила были вполне доступны, но, как бывает в жизни, человеку проще поверить другим людям, пусть даже «солидным» только на вид.

Например, сообщение-утверждение о том, что «готовится массовый вброс» и «прийти голосовать только 28 марта» и т.п. Даже наши грамотные студенты, поверив этому сообщению, задавались вопросами: «урны кто охраняет», «полицию можно купить», «УИКи продажные» и т.п. А когда в субботу утром некоторые пришли и увидели «пустые» урны, начали задавать другие, более агрессивные вопросы: «куда подевали бюллетени», «власть занимается мухлежом», «увезли, чтобы испортить бюллетени» и т.п. Можно предположить, что, возможно, это сообщение, которое не подтвердилось, было желанием кандидата. Да, есть такой вид слухов: слух-желание – отражает надежды и стремления автора слуха. Исходя из вопросов и комментариев в соцсетях, именно этот слух вызвал неприязнь и озлобление к конкретным лицам, «подогрел» подозрительность и недоверие людей, внёс разлад в отношения, говоря обобщенно, подействовал агрессивно-разрушающе на сознание и поведение людей.

А слабó теперь группе «Оба два» открыто признать недостоверность своих сообщений о вбросах бюллетеней и признаться в осознанном манипулировании доверчивостью и максимализмом людей, и в т.ч. молодых?

Вообще, для положительного влияния на честность выборов из уважения к избирателям необходимо ввести Кодекс этического поведения в ходе предвыборной кампании кандидатов и их сторонников, поведения членов партий. Или ввести, как раньше, подписание Соглашения между партиями, кандидатами, в котором прописать правила и действия: что допустимо в ходе предвыборной кампании и выборов, а что нет.

Чем объяснить низкую явку избирателей в Якутске?

Есть разные предположения, например, что «количество выборов превышает возможности участвовать в них», что «народ устал от выборов», что «все равно изберут кого им надо» и т.п. А я думаю, что низкая явка свидетельствует об отсутствии обратной связи от властей города к населению и наоборот, об отсутствии обоюдно полезного взаимодействия. Отсюда и явное несовпадение интересов власти с потребностями населения, что, естественно, формирует и пассивное, и негативное отношение части населения ко многим вопросам развития города, в т.ч к выборам главы ГО.

Взаимодействие на уровне Instagram, WhatsApp и др. приложений явно недостаточно, чтобы узнать о механизмах решения актуальных жизненных проблем горожан, поэтому и снижается уровень доверия к муниципальной власти, что не побуждает людей к активным позитивным действиям. Даже во вред себе.

Лучшее решение горожан

Не все жители Якутска отказались от возможности влиять на то, кто станет главой их родного города. Евгений Григорьев, представитель партии реальных и конкретных дел, как россияне с благодарностью называют свою народную партию «Единая Россия», планирует достичь многого, и мы не будем стоять в стороне, будем помогать, содействовать, активно участвовать в жизни города.

Мы рады, что в острой конкурентной борьбе конфликтующих мнений, горожане выбрали действительно лучшее решение. Выбрали позитив – сотрудничество и развитие. Сотрудничество властей всех уровней во имя развития города и повышения качества нашей жизни.

От имени постоянно действующего открытого форума «Подруги –Дьүөгэлэр» – проекта партии Единой России, в работе которого принимают участие более 25 тысяч женщин республики,

председатель форума Евгения Михайлова, президент СВФУ, эксперт РНФ, эксперт ОП РФ.