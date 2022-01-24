Имя Владимира Членова присвоено якутскому учебному заведению

В целях увековечения памяти Владимира Михайловича ЧЛЕНОВА, видного государственного и общественного деятеля, признавая его огромный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ постановил присвоить имя Владимира Михайловича Членова государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Якутский индустриально-педагогический колледж». Отныне колледж будет именоваться «Якутский индустриально-педагогический колледж имени В.М. Членова».

Биографическая справка:

Образование:

В 1979 году окончил Якутский государственный университет по специальности «история» с квалификацией «преподаватель истории и обществоведения».

В 1990 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском институте управления и экономики по программе «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

1969 — 1970 гг. — слесарь-инструментальщик завода по ремонту путевых машин;

1970 — 1972 гг. — служба в рядах Советской Армии;

06.1972 — 07.1972 г. — слесарь-инструментальщик Северо-Восточного управления морского флота;

1972 — 1973 гг. — инструктор орготдела Булунского райкома ВЛКСМ ЯАССР;

1973 — 1974 гг. — председатель райкома по культуре и спорту при исполкоме Булунского райсовета депутатов трудящихся;

1974 — 1980 гг. — заведующий орготделом, II, I секретарь Булунского РК ВЛКСМ;

1980 — 1982 гг. — заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы Якутского областного комитета ВЛКСМ;

1982 — 1985 гг. — инструктор оргинструкторского отдела Совета Министров ЯАССР;

01.1985 — 03.1985 г. — заведующий отделом пропаганды и агитации Ленинского РК КПСС;

1985 — 1988 гг. — заместитель председателя Ленинского райисполкома;

11.1988 — 12.1988 г. — секретарь Сунтарского райкома КПСС;

1988 — 1990 гг. — председатель Сунтарского райсовета народных депутатов;

1990 — 1991 гг. — заместитель председателя Ленинского райсовета народных депутатов;

1991 — 1992 гг. — заместитель министра хлебопродуктов и пищевой промышленности ЯАССР;

1992 — 1995 гг. — директор Департамента по материально-техническому снабжению Республики Саха (Якутия);

1995-1996 гг. — министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия);

1996-1998 гг. — заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр материальных ресурсов, торговли и транспорта;

1998-2002 гг. — министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия);

2002-2010 гг. — министр транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия);

06.2010-09.2010 г. — советник Президента Республики Саха (Якутия);

С 2010 г. — советник генерального директора исполнительной дирекции ОАО «Сахатранснефтегаз», президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).

Награды и звания:

Почетный работник транспорта России.

Почетный полярник Российской Федерации.

Награжден Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации.

Академик Международной академии связи России.

Академик Российской академии транспорта.

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Награжден знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть».

Отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия).

Почетный гражданин Булунского улуса.

Объявлена благодарность Президента Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Народный депутат Республики Саха (Якутия) IV, V созывов.